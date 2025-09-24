La cantante Belinda acaparó la atención de sus 18 millones de seguidores en Instagram al compartir el preview del video de su nuevo sencillo Canción para regresar.

“El verano 2025 se fue, pero nos quedó la CANCIÓN PARA REGRESAR. Este jueves 25 de septiembre”, escribió en su cuenta de Instagram y sumó decenas de comentarios y reacciones.

Belinda se robó todas las miradas al lucir bikini body en el video. Usó un traje de baño de color rosa con contornos bordados en amarillo y azul, dejando a la vista su abdomen plano y silueta torneada por el ejercicio.

La canción es una colaboración con el cantante colombiano Sebastián Yatra, aunque también participan Lucho RK, de España, y Gente de Zona, de Cuba. Por lo que promete una fusión de pop, ritmos latinos y urbanos.

Belinda y Sebastián Yatra unen su talento en un nuevo sencillo que promete conquistar a sus fans. Este jueves 25 de septiembre de 2025 lanzarán “Canción para regresar”. Aquí tienes una probadita de este sensacional tema. @belindapop @sebasyatra_ @UMusicMexico @UniversalMusica pic.twitter.com/AKvqEhA25e — Pablo Carrillo ShopsandBrands (@shopsandbrands) September 23, 2025

Canción para regresar sale a la luz luego de que Belinda fue una de las invitadas a la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico. Bailaron muy de cerca, lo que desató comentarios de que harían una gran pareja juntos.

Belinda, de 36 años de edad, vuelve a protagonizar las portadas de revistas al pasar por un excelente momento profesional. Tuvo un papel protagónico en la serie Mentiras y el lanzamiento de su álbum Indómita la lleva a encabezar las listas de popularidad.

Recientemente dijo, en entrevista, que quizá nunca vea las regalías por su canción Heterocromía debido a que tuvo que pagar los derechos para usar y transformar la canción de los Aristogatos. Sin embargo, no se arrepiente porque eso le trajo muchas cosas buenas.

Belinda es una de las estrellas más queridas en México. Ha demostrado una vez más su versatilidad artística y su capacidad para asumir nuevos retos en distintos formatos. Através de sus redes sociales se acerca a su público con nuevos temas y mostrando su estilo de vida.

En el plano de la salud, la cantante confesó que su ritmo de trabajo la llevó a una crisis física a inicios del año que terminó con una hospitalización. Belinda explicó que la sobrecarga de compromisos y la falta de descanso afectaron seriamente su bienestar, lo que la obligó a hacer una pausa y priorizar su recuperación.