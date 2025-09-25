La actriz Halle Berry se llevó todas las miradas al posar glamorosa en su cuenta de Instagram. La estrella de 59 años de edad deslumbró ataviada con un espectacular vestido amarillo de terciopelo.

La prenda tenía un escote en V, mangas y un diseño de líneas que añadió mucho estilo al outfit. Completó el atuendo con zapatillas plateadas y un collar dorado.

Dejó que su belleza fuera protagonista con un maquillaje de apariencia natural, destacado por sombras marrón, labios nude y abundante rubor en las mejillas.

“La vida me ha enseñado que cada asiento se convierte en un trono… Todo es perspectiva”, escribió como pie de foto y sumó decenas de comentarios que incluyeron mensajes como “Guapísima”, “No es sobre la silla, sino sobre la reina sentada en ella” y “Luces espectacularmente hermosa”.

Halle Berry es una reconocida actriz, directora y productora estadounidense nacida el 14 de agosto de 1966 en Cleveland, Ohio. Su carrera comenzó en el mundo del modelaje y los concursos de belleza, donde destacó como finalista en Miss Estados Unidos y Miss Mundo en 1986.

Su salto al cine se dio en los años 90 con películas como Boomerang (1992) y Los Picapiedra (1994), pero fue su interpretación en Monster's Ball (2001) la que la consagró como la primera mujer afrodescendiente en ganar el Premio Óscar a Mejor Actriz.

A lo largo de su carrera ha participado en grandes producciones como X-Men, Die Another Day (como chica Bond), Catwoman y John Wick: Capítulo 3, además de recibir múltiples premios como el Globo de Oro, el Emmy y el SAG.

Más allá de su éxito profesional, la vida personal de Berry ha estado marcada por desafíos. Fue criada por su madre, Judith Ann Hawkins, tras la separación de sus padres, y ha hablado abiertamente sobre experiencias de violencia doméstica en su infancia y relaciones sentimentales.

Ahora Halle Berry triunfa en el terreno profesional y personal. Está saliendo con el músico Van Hunt. fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en 2020 y confirmaron su relación ese mismo septiembre.

Anteriormente estuvo casada con su primer esposo, David Justice, de 1993 a 1997. Luego, se casó con su segundo marido, el cantautor ganador Eric Benét, durante cuatro años entre 2001 y 2005. En 2008, dio la bienvenida a su hija, Nahla Ariela Aubry, con Gabriel Aubry.

La actriz también comparte un hijo de 11 años, Maceo-Robert Martínez, con su tercer esposo, Olivier Martínez. Se casaron en 2013 y se separaron tres años después. Sin embargo, la batalla legal de su divorcio se alargó hasta 2023.

Berry y Hunt disfrutan enamorados de la vida. Recientemente celebraron su cuarto aniversario.