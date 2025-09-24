Aunque ante las cámaras, Jennifer Lopez y Ben Affleck aseguran que su separación es amistosa, en privado la situación es compleja y conflictiva: se reveló que el actor “está volviendo loca” a JLo debido a su mal comportamiento. Una fuente contó que Ben es grosero con su ex y que también la humilla, algo que ha provocado que la cantante pierda la paciencia.

Hace más de un año que se anunció el divorcio de Jennifer Lopez, de 56 años, y Ben Affleck, de 53; la pareja que parecía sería inseparable luego de reencontrarse por segunda vez en sus vidas, terminó rompiendo y dejando a todos sus fans con ganas de que estuvieran juntos por el resto de sus vidas.

Su historia de amor tuvo dos etapas: la primera, fue de 2002 a 2004, cuando cancelaron sus planes de boda poco tiempo antes de que ésta se llevara a cabo.

La segunda fue de 2021 a 2024, años en los que se hicieron novios de nuevo, se casaron dos veces y se divorciaron oficialmente. De su tormentosa relación y mediática separación siguen saliendo a la luz varios detalles, como el que reveló una fuente cercana a JLo al medio estadounidense RadarOnline.

De acuerdo con el informante, el rompimiento de Ben y Jennifer no es amistoso y ha sido tenso, sobre todo en las últimas semanas, en las que la pareja ha tenido serios problemas para vender su mansión de 68 millones de dólares ubicada en Beverly Hills.

La fuente aseguró que Affleck ya no le devuelve las llamadas a la cantante de "On the Floor”. "Ha dejado de enviarle mensajes porque él nunca contesta (…) es muy denigrante y grosero”, afirmó. También, dijo que JLo intentó comunicarse con su ex en su cumpleaños, pero no le contestó.

“De vez en cuando, Ben le responde con lo mínimo indispensable o con un 'me gusta' a alguna de sus preguntas, pero el 99.9 por ciento de las veces, todo lo gestionan sus abogados o asistentes”, agregó.

Esta situación ha estresado a Jennifer Lopez ya que aún tiene que ponerse de acuerdo con su exesposo para vender su lujosa mansión, además de que tienen que promocionar juntos “Kiss of the Spider Woman”, ya que Ben Affleck es el productor de dicha película que se estrenará el próximo 10 de octubre.

El mal comportamiento está provocando una profunda frustración a la estrella de Hollywood: “Esto está volviendo loca a JLo”, puntualizó la fuente.