Adela Noriega fue una de las actrices mexicanas más queridas y populares de la televisión, su protagónico en telenovelas como Amor Real, Quinceañera y El Privilegio de Amar la colocaron también como una de las más aclamadas y mejor pagadas de la industria.

Precisamente, una excompañera de grabación de Adela en la telenovela El Privilegio de Amar reveló detalles de la vida y personalidad de la actriz fuera de cámaras y de la atención mediática.

Según contó Adriana Nieto, quien compartió créditos con Noriega en El Privilegio de Amar, le contó en exclusiva a Univisión Famosos cómo fue su experiencia al grabar con Adela y cómo era percibida por ellos y el equipo de grabación cuando las cámaras no la enfocaban y los fanáticos no la rodeaban.

“Hablaba poco, siempre estaba con su asistente. Tal vez con Helena Rojo o Andrés García hablaba más, pero era muy educada”, señaló Nieto.

Adriana recordó que Adela no interactuaba con el resto del equipo de grabación y por lo regular se retiraba a su camerino una vez que terminaba de hacer las tomas de su personaje Cristina Miranda. Asimismo, dijo que siempre llegaba tarde al foro de televisión sin dar explicaciones ni se disculpaba con las personas que esperaban por ella para hacer su trabajo.

“Terminaba de grabar y se iba a su camerino. Eso sí, siempre llegaba tarde, a veces dos horas, y todos parados esperando. No daba explicaciones, no pedía perdón”, recordó.

Nieto también señaló que nadie en el foro sabía sobre la vida que tenía Adela fuera de Televisa, ya que siempre manejó su vida personal de forma hermética y limitándose a interactuar con el mundo.

Las nuevas declaraciones de Adriana Nieto, quien le dio vida al personaje de Lizbeth Duval Hernández, surgen casi cuatro meses después de que se hicieran virales informaciones imprecisas sobre su retiro de la actuación y supuesto fallecimiento.

Adela Noriega se retiró inesperadamente de la actuación después de haber grabado Fuego en la Sangre de 2008, su última telenovela junto a Eduardo Yáñez y Jorge Salinas.

Hasta ahora no se sabe nada de su paradero y no hay certeza de su fallecimiento. Poco después de su retiro, su imagen se vio envuelta en rumores sobre supuestos romances con personajes poderosos de la política mexicana, así como una supuesta mudanza en secreto a Estados Unidos con su familia.

Luego de que se hicieran virales las afirmaciones de su muerte, su coprotagonista en Amor Real, Mauricio Islas, dijo que no le sorprendía que nadie supiera realmente lo que pasaba con Adela Noriega dado que siempre dio una imagen reservada en cuanto a su vida personal y profesional.