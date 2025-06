Mauricio Islas rompió el silencio sobre los rumores de la supuesta muerte de la actriz mexicana, Adela Noriega.

El galán de las telenovelas mexicanas reaccionó a la desaparición de quien fue su colega en 'Amor Real'.

El protagonista de 'El Manantial', donde también trabajó junto a Adela Noriega, aseguró en una entrevista con el programa de televisión Venga la Alegría, que la noticia lo tomó por sorpresa, a lo que se dio la tarea de investigar.

"Cuando la vi dije, 'no, no, no creo', porque aparte creo que fue la voz de Lili Estefan y pues yo he visto varias cosas con inteligencia artificial que dan noticias falsas (...) necesitas como que ponerle mucha atención para darte cuenta que es inteligencia artificial" , señaló.

"Me puse a investigar, me puse a ver de dónde venía y antes de hacer esa pregunta imprudente, hablarle a Reyna que es su hermana " , confesó.

Sin embargo, el también productor de televisión no dio detalles de la supuesta llamada con la hermana de Adela.

Por otro lado, Islas reconoció a su compañera actriz por la forma en que ha manejado su vida fuera de los reflectores, destacando que la protagonista de 'Quinceañera' siempre fue muy cuidadosa con su vida privada.

"Ella siempre fue, ha sido una persona muy reservada. Yo tuve la oportunidad de convivir con ella casi 3 años entre 'El manantial' y en 'Amor real'. Nos echamos como casi 3 años trabajando" , detalló Mauricio Islas.

"Lo único que puedo decir de ella, es una mujer admirable, es una mujer dedicada, disciplinada. Y más bien es de admirarse, poder tener una vida tan alejada y tan privada de los medios, de las redes, de la foto, del paparazzi... Creo que ella lo ha sabido manejar muy bien", concluyó.

Hasta el momento no hay ningún comunicado oficial que confirme los rumores del supuesto deceso de la actriz que se retiró de la actuación tras grabar la telenovela 'Fuego en la Sangre' en el año 2008.