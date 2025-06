Sabrina Carpenter rompió las redes sociales y robó más de un suspiro tras postear un clip en el que se ve a la cantante con un minishort.

La intérprete de 'Please, please, please' quien se encuentra promocionando su nuevo álbum, deslumbró a sus seguidores con un peculiar outfit que hace referencia a Daisy Duke.

A través de Instagram, la cantante de 26 años encendió las plataformas al lucir un minishort de mezclilla, un top de mangas largas color blanco y unos tacones azules, reluciendo su melena que se caracteriza por el tono rubio y corte en capas.

En el clip que tiene una duración de no más de 10 segundos, se ve a la también actriz sobre una carretera desierta pidiendo 'ride' a un automóvil que va pasando.

Sabrina Carpenter estrena sencillo

Ante el video que sembró suspenso por no tener audio ni descripción, fans comenzaron a especular sobre una posible visita a tierras mexicanas.

Sin embargo, tras varios días de suspenso, Sabrina Carpenter publicó Manchild, sencillo que se despende de su última producción discográfica “Man’s Best Friend”.

Por lo que el corto que generó varias especulaciones y solidificó los rumores de Sabrina Carpenter en México como parte del lineup del Corona Capital 2025, solo quedó en suposiciones ya que esas escenas forman parte del video oficial de Manchild.

Mientras que los comentarios elogiando a la artista por su atractiva apariencia no se hicieron esperar al igual que los haters, quienes acusan a Carpenter de 'sexualizar' a la mujer.