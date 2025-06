Sydney Sweeney enamoró a sus fanáticos de redes sociales con una publicación en poca ropa en la que aparece promoviendo los recientes lanzamientos de la marca de moda Hey Dude.

La actriz aparece en varias fotos y videos publicitarios que fueron compartidos en la cuenta de Instagram de la marca. La estrella de Euphoria posa en el material ataviada con un bodysuit café camel high leg, con escote profundo y cuello halter. La pequeña prenda ayudó a destacar su belleza juvenil y figura de impacto.

Al look le sumó un sombrero vaquero color café intenso, un pareo de colores cálidos, así como zapatos grises de Hey Dude.

En otras publicaciones, Sydney aparece luciendo diminutos shorts, así como camisas vaqueras y sombreros a juego. La sesión fotográfica fue hecha a la orilla de la playa y con caballos.

Destacó su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, blush rosado, párpados con sombras claras, y labial nude. En tanto, su rubio cabello se lució peinado con raya en medio y mechones ligeramente ondulados sobre la espalda.

La reciente campaña publicitaria fue lanzada en internet luego de que la celebridad, de 27 años, hablara en exclusiva con la revista W sobre las escenas que ha hecho con poca ropa e incluso sin ella como las de Euphoria, donde aparece casi al natural en varias ocasiones.

Según contó, no se pone nerviosa al hacer escenas de este tipo, ya que se esfuerza para que salga bien y pueda mostrarle al público su trabajo: “No me pongo nerviosa. Creo que el cuerpo femenino es algo muy poderoso. Y estoy contando la historia de mi personaje, así que les debo contarla bien y hacer lo necesario”.

En otra entrevista que dio a The Style, la actriz prefirió pronunciarse sobre su vida personal más allá de lo profesional, esto debido a la polémica que desató su rompimiento con el empresario Jonathan Davino a inicios de este año.

Señaló que estaba soltera y que le encantaba tener tiempo para ella y para sus amigos: “Estoy aprendiendo mucho sobre mí misma, pasando más tiempo con mis amigos. Y me encanta”.

La expareja rompió su compromiso después de tres años. Según informó TMZ, llegarían al altar durante mayo pasado, pero las nupcias fueron pausadas supuestamente por las agendas de trabajo ocupadas de ambos.

Sydney y Jonathan se comprometieron en 2022 después de salir por cuatro años. Desde que iniciaron su romance en 2018, ambos han estado trabajando en conjunto como productores de varias películas a través de su empresa Fifty-Fifty Films, una de ellas Anyone But You, en la que Sydney fue vinculada sentimentalmente con su coprotagonista Glen Powell en la vida real.