Mark Ruffalo, reconocido por interpretar a Hulk en el Universo cinematográfico de Marvel, arremetió contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en apoyo de los migrantes.

Ante el endurecimiento de los operativos de ICE para deportar a los indocumentados, el actor y activista lanzó un mensaje para la población estadounidense y simpatizantes del republicano.

A través de Instagram, el actor de 57 años publicó una carta en la que defendió su postura en favor de los migrantes.

"¿Quieres expulsar a quienes te hacen la vida más fácil, pero no cuestionas a quienes te embotan la mente con mentiras y desinformación para confundirte? (...) Estás apuntando tus armas en la dirección equivocada" , se lee al inicio de la carta.

Asimismo, Ruffalo señaló al presidente estadounidense de "estafador", refiriéndose a negocios en el que Trump se ha visto involucrado.

"El multimillonario de arriba te está robando a ciegas y te preocupa que los más pobres de entre los pobres arruinen tu vida? (...) El presidente es un estafador, su familia se está lucrando con su estafa de bitcoins" , mencionó Mark.

Además, el actor nominado a los premios Óscar hizo referencia al magnate Elon Musk.

"El multimillonario tecnológico (Musk), un imbécil, se apropia de tus impuestos para hacerse más rico que nadie en la historia de la humanidad con su sueño de vivir en Marte, mientras tú te mueres de hambre.

" Te preocupas, mientras él, alegremente, deja morir en silencio a personas con SIDA, personas que sufren hambruna, persecución o peligro político" , aseveró.

Mark Ruffalo se lanza contra los millonarios

"El problema no son quienes hacen el trabajo que no quieres hacer, sino quienes no te pagan el salario que mereces por ese trabajo, quienes les dan la enorme ayuda del gobierno a los ya ricos y destruyen las salvaguardas y regulaciones que evitan que tu cuerpo contraiga enfermedades y cánceres (...) que el mundo que te rodea se queme, se derrumbe .

"No te dejes engañar por los peces gordos de arriba (...) No es que no haya suficiente para ti, es que la mayor parte está en manos de unos pocos, a quienes no les importas, aunque creas que sí"

En cuanto a la reciente tensión de Estados Unidos con el Medio Oriente, el actor de 'Si tuviera 30' cuestionó el uso de los impuestos y la crítica a quienes contradicen al presidente.

"Todos trabajamos duro mientras nuestros impuestos se destinan a bombardear a la gente de Palestina (...)

"Eso es lo que están haciendo con nuestro dinero . Nos dicen que estamos moralmente enfermos por criticarlo (...) porque nuestros corazones aún son puros y saben que matar de hambre y matar a inocentes está mal, sin importar por qué ni por quién" , expuso Mark Ruffalo.

Ante esta carta sin filtros del activista, algunos seguidores del actor empatizaron con él, llenando la publicación con comentarios de apoyo y reconociendo su labor.