Ernesto Laguardia, reconocido conductor y actor de la televisión mexicana, sufrió un accidente automovilístico en las calles de la Ciudad de México, por lo que lanzó un mensaje de auxilio.

A través de redes sociales, el intérprete de Pancho en 'Quinceañera', relató cómo fue el incidente vial en el que otra camioneta se vio involucrada, pidiendo ayuda a sus seguidores.

¿Qué le pasó a Ernesto Laguardia?

En Instagram, Laguardia compartió un video desde el interior de su automóvil, denunciando haber sufrido un accidente de tránsito y la falta de acción por parte de las autoridades capitalinas.

"Estoy aquí en una calle desde hace 7 horas, más de 18 horas. Eh, me chocaron por atrás, el chofer venía manejando, nada más que la camioneta (...) no trae seguro" , compartió el actor de 65 años.

Asimismo, el también exconductor del programa 'Hoy' señaló acciones incompetentes de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC-CDMX).

"Llevo aquí más de 9 horas esperando una patrulla, han pasado seis. Ninguna se ha querido parar, una casi me atropella" , explicó.

"He llamado al 911 pues en más de 11 ocasiones. Me cuelgan, 'ya sabemos de su caso' (le responden), me cuelgan".

Además de que Laguardia señaló la falta de respuesta por las autoridades correspondientes, el también productor expuso que "las personas están muy necias, muy agresivas , no quieren pagar (los daños) 'háganle como quiera' (le responden los dueños de la camioneta que no tiene seguro)"