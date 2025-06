Cazzu está en medio de una gira de prensa, llevada a cabo previo al inicio de su gira Latinaje en vivo, en septiembre de este año, mismo que ocurrirá en Buenos Aires para luego llegar a México y otros países de Latinoamérica.

Recientemente tuvo una aparición estelar en el podcast argentino Patria y familia, en el que habló de su vida personal y de su carrera. Uno de los pasajes de su vida que contó, previo a su boom mediático, fue la vez que conoció a Bad Bunny allá por el 2018.

Según recordó la cantante, el primer encuentro que tuvo con Bad Bunny fue durante un concierto de él en el Luna Park de Buenos Aires, Argentina, Cazzu subió al escenario de último momento para cantar un remix de la canción Loca.

“Fue un momento en el que él estuvo acá y cantamos, fue en el Luna (Park). Él hizo el remix de Loca, fue un gran momento para nosotros porque a él le iba muy bien”, contó.

“Yo lo conocí en el escenario, no me avisaron que nos habían invitado, boicot… No me avisaron que nos habían invitado a cantar con Benito Martínez Ocasio. Resultó (nombre real de Bad Bunny) que como estábamos muy desconectados entre sí… estaban todos ahí, la única que no estaba era la Julieta… Yo dije: ‘Pasa algo, este pibe no me quiere, hay algo que no está bien’. Yo, como buena persona que soy, dije: ‘Yo me quedo en mi casa’ y en un momento dije: ‘Si a mí no me quieren, yo no voy a ir a los lugares donde no me invitan’”, detalló.

Al parecer Bad Bunny fue el que se comunicó directamente con ella para que llegara rápido al Luna Park para que subiera al escenario junto con otros invitados sorpresa.

“Estaba caminando por la calle… entre una cosa y la otra, nos enteramos de que a ellos les habían dicho que yo no estaba, de repente me llama alguien (Bad Bunny): ‘Baby, ¿en dónde tú estás?’… Yo llegué dos canciones antes de la canción, el show estaba sucediendo… Cuestión de que yo aparecí en el escenario y ahí lo conocí a Bad (Bunny)”, recordó.

En ese entonces, ninguno de los dos cantantes era tan famosos como lo son ahora, Cazzu como máxima exponente del trap argentino y Bad Bunny como estrella mundial de la música urbana.

Esta no es la primera vez que Cazzu se refiere a su vínculo con el cantante de Tití me preguntó; en 2021 dio otra entrevista en la que sugirió que sostuvieron un breve romance.

Sin dar mayores detalles, Cazzu reveló al programa Podemos Hablar que salieron en una cita que salió “bastante bien” para ambos en Argentina, cuando ambos eran más jóvenes y no tenían la fama de la que presumen actualmente.

“Tuve una cita con Bad Bunny pero no salió mal, salió bastante bien. Era el otro Bad Bunny, hoy ya no me acuerdo ni de su voz. Éramos bastante más chicos, pero nada, no era el Bad Bunny de ahora, no sé si nos acordamos de nosotros. Me acuerdo que saltamos la reja de un parque porque estaba cerrado, y no entendió por qué los parques se cierran en Argentina, en los bosques de Palermo y nos sacó un guardia”, contó sobre su cita.

En redes sociales circulan videos de ambos besándose y fotografías bastante juntos, todo el material fue tomado en su momento, pero ahora, tras su asistencia a Patria y familia, la imágenes resurgieron sólo para recordarles a los fanáticos la vez que Cazzu salió con Bad Bunny.