Tras los rumores de un divorcio entre los actores Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, una nueva polémica azota la unión de 30 años entre una de las parejas favoritas de la televisión mexicana.

De acuerdo con Javier Ceriani, periodista de espectáculos, Capetillo estaría engañando a su esposa, de 53 años, con una artista venezolana y una chica colombiana.

Eduardo Capetillo habría engañado a Gaytán con Marjorie de Sousa

Ceriani aseguró que el actor conocido por sus papeles en telenovelas mexicanas como "Alcanzar una estrella", "Marimar" y "Soy tu dueña", habría engañado a Gaytán con la protagonista de Pecadora.

" Eduardo Capetillo y Marjorie de Sousa hacían Pecadora en 2009, pero Eduardo no paraba de usar su piquito por todos lados y como conejo correteaba a las chicas en Miami Beach”, aseguró el conductor.

Asimismo, el exconductor de Chisme No Like señaló que la infidelidad de Capetillo no era nada discreta.

“Había unos revolcones, que hasta los mismos de la producción les pedían paren y ellos no hacían caso” , mencionó el periodista.

Por otro lado, el conductor argentino expuso el establecimiento al que supuestamente el intérprete de Más Que Alcanzar Una Estrella acudía con el objetivo de conocer a más mujeres durante su estancia en Estados Unidos.

"Cuando (Eduardo) grababa Pecadora y estaba lejos de Biby Gaytán, Capetillo tenía un café elegido para buscar presas. Y una amiga mía colombiana, vio cómo usaba este bar café llamado 'Segafredo'", mencionó Cerlani.

"Segafredo Espresso, un café bar italiano. Muchas chicas iban a buscar millonarios (...) Bueno, Capetillo una vez fue ahí, se sentó y se fue a chichar con una colombiana. Su amiga lo vio y me lo contó.

Me dijo, 'Javier, literalmente él llegó, la sedujo a mi amiga y se fueron a Chichar'. Cuerno confirmado de Eduardo Capetillo en Miami" , señaló.

Sin embargo, hasta el momento ninguno de los involucrados ha salido a desmentir los puntos que el youtuber argentino expuso.