El trámite para obtener la visa americana de turista está rodeado de muchos mitos que generan confusión y desinformación. Frases como “solo se la dan a los ricos” o “si viajas mucho te la quitan” pueden hacerte dudar o incluso desistir del proceso.

Aquí desmentimos 10 creencias falsas que podrían afectar tu solicitud y te explicamos lo que realmente importa al solicitar la visa B1/B2.

1. “Necesito un agente para llenar la solicitud”

El formulario DS-160 es el primer paso del trámite y puedes llenarlo tú mismo. Solo necesitas datos personales, laborales, financieros y detalles del viaje. No es obligatorio contratar a un agente: toda la información que se solicita es conocida por ti.

2. “Si no hablo inglés, estoy perdido”

El formulario puede completarse en español, y la entrevista también se realiza en ese idioma. Aunque el DS-160 está en inglés, puedes activar la traducción al pasar el cursor sobre cada pregunta. Lo importante es ser honesto y claro, no dominar el inglés.

3. “La solicitud DS-160 no importa… ni la leen”

Este documento es clave en tu trámite. El oficial consular lo revisa antes y durante la entrevista. Si está incompleto o tiene errores, puede generar dudas. Llénalo con precisión y asegúrate de que toda la información sea coherente.

4. “Es mejor hablar con el oficial en inglés”

No es necesario. Los oficiales consulares hablan español. Si no dominas el inglés, evita saludar en ese idioma, ya que podrían continuar la entrevista en inglés. Mejor mantente en tu idioma para evitar confusiones.

5. “Necesito tener mucho dinero para que me den la visa”

No existe un monto mínimo exigido. Aunque rara vez piden comprobantes, es importante ser honesto sobre tus ingresos. El oficial evaluará si puedes costear tu viaje y si tienes razones para regresar a tu país, como empleo o familia.

6. “La entrevista es muy larga”

La entrevista suele durar entre 2 y 5 minutos. El oficial revisa tu DS-160, hace algunas preguntas y toma una decisión rápida. Si se extiende, es porque necesita aclarar algo. La mayoría de las entrevistas son breves y directas.

7. “La visa B1/B2 solo sirve para turismo”

Falso. Esta visa permite viajar por motivos de negocios (B1) y turismo (B2). Puedes asistir a conferencias, recibir tratamiento médico, visitar familiares, hacer compras, participar en eventos sociales o tomar cursos recreativos cortos, entre otros.

8. “Con la visa ya puedo entrar a Estados Unidos”

Tener la visa no garantiza la entrada. Al llegar a un puerto de entrada, un oficial de CBP (Aduanas y Protección Fronteriza) te entrevistará para confirmar tus motivos de viaje. Él decidirá si puedes ingresar o si necesitas una revisión adicional.

9. “Si viajo mucho a EE. UU., me quitan la visa”

Viajar con frecuencia no es motivo automático de cancelación. Muchas personas cruzan seguido por turismo, compras o negocios. Lo importante es justificar cada viaje y no violar las condiciones de tu visa. Si todo está en regla, no tendrás problemas.

10. “Si tengo familiares en EE. UU., no me darán la visa”

Tener familiares no es motivo de rechazo, pero debes ser claro sobre tu intención de regresar. Si mencionas que te quedarás con ellos, especifica la fecha de regreso y el propósito del viaje. Evita mencionar a familiares en situación migratoria irregular.