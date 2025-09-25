Kate Middleton se convirtió en el centro de atención durante la visita de Estado de Donald Trump y su esposa Melania Trump la semana pasada, y fue pieza clave durante el banquete que le ofrecieron en el Castillo de Windsor para que la pareja presidencial se sintiera cómoda y bien recibidos.

Esto ocasionó que la reina Camila enfureciera con la princesa de Gales, ya que quedó en segundo plano, y la forma en que fue ignorada por los invitados se hizo viral en redes sociales en todo el mundo.

De acuerdo con los informes, la reina consorte se enfureció con Kate por ser la “clara estrella del espectáculo” y eclipsarla en todo momento, en especial cuando saludó a Melania en Windsor. Vale la pena recordar que Camila protagonizó un incómodo momento en el que la primera dama de Estados Unidos la ignoró en su encuentro para dirigir toda su atención a Kate.

Más tarde ese día, Donald Trump ignoró la presencia de Camila y trató a Kate como la reina de Inglaterra. Durante este momento, en la cena de Estado, Trump dedicó un discurso al rey Carlos III y se refirió a Middleton como la verdadera reina.

“Melania y yo estamos encantados de visitar de nuevo al príncipe William y de ver a Su Alteza Real, la princesa Katherine, tan radiante, tan saludable, tan hermosa”, dijo el presidente en su discurso.

Una fuente cercana a los miembros de la familia real que recibieron a los Trump en Windsor dejó en evidencia las tensiones que existen entre Camila y Kate Middleton: “La situación entre bastidores era tensa. Todas las miradas estaban puestas en Kate, y Camila era consciente de ello. Estaba furiosa porque la atención se había desviado a ella y sabía que la gente cotillear al respecto más tarde”.

“Puede que pareciera algo sin importancia, pero Kate lo tomó como algo que la marginaban. Después de todo el esfuerzo que había hecho para demostrar que era el futuro de la monarquía, fue profundamente humillante”, añadió con respecto a la forma en que Melania la ignoró a su llegada a Windsor.

Otra fuente, que aparentemente estuvo presente en el banquete, le dijo a la prensa estadounidense que la atención centrada en Kate fue evidente para todos, y fue aún más notorio la reacción tensa de la reina.

“Trump dirigió la mayor parte de su conversación hacia Kate. Ella se mostró refinada, segura de sí misma y completamente natural. El contraste con Camilla era evidente, y ella lo percibía”, señaló el insider.

Al parecer a la reina Camila le molesta que Kate esté recibiendo toda la atención mediática, en especial ahora que está retomando sus labores reales tras su lucha contra el cáncer: “A Camila no le gusta que la eclipsen. La creciente autoridad de Kate tiene un aire de reina y está creando tensiones”.