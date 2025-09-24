"Yo reaccioné mal", así se justificó el streamer español Kick luego de convertirse en el centro de críticas en redes sociales por empujar a un hombre mayor mientras viajaba en un tren en Japón.

El clip tomado desde su propia transmisión en vivo se viralizó ya que muestra a detalle el encontronazo que tuvo con un japonés dentro del vagón.

Cabe destacar que en el país asiático se considera una falta de respeto que alguna persona hable o haga ruido mientras viaja en alguno de los trenes.

De acuerdo con el video viral y la explicación que posteriormente dio el streamer también conocido como Kelton_g, un hombre se acercó en tres ocasiones para hacerle señas por el ruido que estaba haciendo.

En el primer encuentro, el pasajero lo tocó varias veces en el hombro, por lo que el joven reaccionó y contestó: "Ok, no volumen".

Luego se ve que por segunda vez, el japonés regresa al asiento del español. Trata de tocarle la cabeza, pero el turista sólo se hace a un lado y estira la mano para impedirle que el hombre lo siga tocando.

🇪🇸🇯🇵 | El ‘streamer’ español de Kick, Kelton_g, fue expulsado tras un video donde empuja a un anciano en un tren. La grabación indignó en X y Reddit, exigiendo su deportación.

Sin embargo, algo parecía seguir molestándole al hombre de cabello cano que lo impulsa a regresar por tercera vez y es en esta ocasión cuando ante la insistencia del hombre, Kelton_g se levanta y empuja en dos ocasiones al pasajero.

" Vino una segunda vez para ponerme la mano en la cara, como hacerme así en la nariz, como en la cara y aun así... me callé. Se fue y a los cinco minutos vino por detrás, me quiso como poner la mano encima y mi reacción natura l", relató.

El influencer finalmente se va del vagón consternado por lo que había sucedido, pero el asunto no paró ahí, ya que sus seguidores se molestaron por la reacción que tuvo ante un hombre mayor.

Tales fueron las críticas que su canal fue bloqueado en Japón, según dijo el español que andaba turisteando en aquel país.

Tras viralizarse parte de los hechos tuvo que salir a pedir disculpas públicamente y explicar lo sucedido, sin embargo, acusó que el hombre que se le acercó estaba alcoholizado.

"A la primera que viene así un poquito raro, veo que no es un japonés normal, que es un japonés que está alcoholizado, el típico señor medio medio racista, medio alcoholizado. Yo me tendría que haber levantado a la primera y haberme cambiado de vagón, tendría que haber sido más inteligente", dijo.

Kelton_g dijo que nadie salió herido y aseguró sentirse avergonzado por lo sucedido, reconoció haberse excedido.

"No fui inteligente por mi parte y pido disculpas y les pediré las veces que haga falta porque no está bien", comentó.