Desde julio pasado, los científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) han estado estudiando un nuevo cuerpo celeste que se acerca al Sol desde alguna parte fuera de nuestro Sistema Solar.

El enigma en este cuerpo, llamado por los expertos como 3I/ATLAS , se centra en que es ajeno a nuestro sistema y que últimamente, mientras sigue su trayectoria hacia el Sol, ha estado cambiando de color, brillo y hasta de velocidad.

El objeto interestelar, desde que fue identificado por primera vez el 1 de julio de 2025 por el telescopio por sondeo ATLAS en Chile, ha sido calificado como un cometa natural; sin embargo, los cambios mencionados lo hacen ver sospechoso a ojos de los fanáticos de la astronomía y estudiosos del espacio; muchos de ellos aseguran que se trata de una nave extraterrestre. Pero, ¿hay posibilidades de que lo sea?

¿Es el cometa 3I/ATLAS una nave alienígena?

Mientras el debate está servido en la mesa, el profesor y físico teórico de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, dice que no hay que descartar que el objeto 3I/ATLAS sea realmente una nave extraterrestre,

El experto señala que el 3I/ATLAS puede ser un cometa, pero por sus características ya monitoreadas, también puede ser un objeto artificial controlado por otro tipo de inteligencia y habilidad fuera de este mundo, o sea, por extraterrestres.

Aunque suena descabellado para la opinión pública, el científico dice que el objeto es “excepcionalmente grande” para ser un cometa convencional formado sólo de hielo y polvo; debido al brillo que refleja por el Sol, el cometa debería superar un tamaño real de al menos 20 kilómetros de diámetro, lo que estadísticamente es difícil de hallar en nuestro Sistema Solar.

Además de su tamaño, el cometa no se comporta como un cometa. Loeb explica que no emana colas de gas y polvo como lo hacen los cometas convencionales, lo que lo hace más sospechoso; su brillo, según sus teorías, se debe a un resplandor ocasionado por la luz solar.

Aunado a estas teorías, Loeb dice que el 3I/ATLAS podría ser una nave alienígena porque sigue una trayectoria “ordenada” y no dirigida por la gravedad del espacio entre cuerpos celestes como los planetas, incluida la Tierra.

El científico sospecha que su trayectoria en realidad sigue una ruta de sobrevuelo trazada para inspeccionar nuestro Sistema Solar. Siguiendo cierto patrón en su camino, el objeto evitará acercarse a la Tierra durante su alineación con la Luna, que ocurriría en octubre; el experto dice que este comportamiento sugiere que evita ser monitoreado por los humanos a través de las sondas y telescopios espaciales.

Si es una nave espacial, ¿el 3I/ATLAS significa un peligro para los humanos en la Tierra?

Para Loeb la visita del objeto interestelar a nuestro Sistema Solar sí representa un peligro para la Tierra, en especial porque cree que su tecnología es bastante poderosa comparada con la de la Tierra, ya que la de los humanos todavía no es capaz de cruzar sistemas solares completos ni navegar entre cuerpos celestes masivos sin sufrir algún daño.

Los científicos que tienen la firme idea de que se trata de un cometa aseguran que el 3I/ATLAS sigue una trayectoria común como otros cuerpos del mismo tipo y que su comportamiento es natural.

La experta en radioastronomía de la Universidad de Sydney, Laura Driessen, señaló en una investigación que el visitante no representa un peligro para la Tierra y que no hay evidencia de que se trate de una nave extraterrestre.

Driessen dijo: “No hay evidencia que indique que 3I/ATLAS sea algo más que una roca espacial muy curiosa proveniente de fuera del Sistema Solar. Lo cual, siendo sinceros, es bastante genial”.