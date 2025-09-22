La NASA anunció este lunes los nombres de los diez aspirantes a astronautas de su promoción 2025, seis mujeres y cuatro hombres estadounidenses que durante los dos próximos años aprenderán las destrezas para desempeñarse en misiones en el espacio en medio del auge de misiones para regresar a la Luna y llegar a Marte.

"¡Es un honor para mí dar la bienvenida a nuestra agencia a la próxima generación de exploradores estadounidenses! Más de 8.000 candidatos se presentaron a esta convocatoria: científicos, pilotos, ingenieros y soñadores, de todos los rincones del país", dijo el administrador interino de la agencia espacial, Sean Duffy, en un acto de presentación en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

Los seleccionados son Ben Bailey, de 38 años; Lauren Edgar, de 40; Adam Fuhrman, de 35; Cameron Jones, de 35; Yuri Kubo, de 40; Rebecaa Lawler, de 38; Anna Menon, de 34; Imelda Muller, de 34; Erin Overcash, de 34; y Katherine Spies, de 35.

Todos ellos comenzaron este mes su preparación como futuros astronautas, en un momento en que el futuro de la exploración espacial aborda misiones tan ambiciosas como Artemis III, que prevé el regreso del ser humano a la Luna no antes de 2027, o la conquista de Marte anhelada por SpaceX.

El plan de estudios incluye "instrucción y adquisición de destrezas para operaciones complejas a bordo de la Estación Espacial Internacional, en misiones Artemis a la Luna y más allá" detalló en un comunicado la NASA.

"En concreto, la capacitación incluye robótica, supervivencia en tierra y agua, geología, idiomas extranjeros, medicina y fisiología espaciales, entre otras materias, además de simulacros de caminatas espaciales y vuelos en aviones de alto rendimiento", agregó la agencia.

La mayoría de los elegidos tienen experiencia previa en el Ejército, ya sea en la Fuerza Aérea, la Marina o los Marines, y aquellos que no, han trabajado con la NASA o con SpaceX en varios proyectos que incluyeron la propia Artemis III.

La NASA ha seleccionado ya a un total de 370 candidatos a astronauta desde que eligió al grupo original, conocido como "Mercury Seven", en 1959.