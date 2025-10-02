Es sabido que toda la vida Elon Musk ha tenido la obsesión de conquistar Marte y llevar a la humanidad para poblar el planeta en un futuro no muy lejano, ahora con la evolución acelerada de la tecnología, está a punto de hacer realidad su sueño, aunque eso implique morir en el intento.

Según dijo en una publicación de X, el hombre más rico del mundo está dispuesto a morir en el planeta rojo una vez que cumpla con su objetivo de que los humanos vivan en Marte. Elon Musk hizo la declaración en una respuesta a un post hecho en X.

Un usuario de X que citó al expresidente Theodore Roosevelt dijo: “Cualquiera que diga ser estadounidense, pero también algo más, no es estadounidense en absoluto. Sólo cabe una bandera: la estadounidense... Sólo cabe un idioma aquí: el inglés... y sólo cabe una lealtad: la lealtad al pueblo estadounidense”.

De inmediato Musk respondió la publicación señalando que tenía un pasaporte de Estados Unidos y que estaba dispuesto a morir en el país o en Marte que se convertiría eventualmente en parte del país una vez que lo conquiste.

“Tengo un pasaporte ahora y para siempre: Estados Unidos. Viviré y moriré aquí. O en Marte (parte de Estados Unidos)”, escribió el dueño de Tesla levantando el debate sobre si Marte debe de ser autosuficiente e independiente de Estados Unidos.

Sus seguidores en X le pidieron que acelerara la colonización de Marte ya que quieren vivir el momento histórico antes de que mueran, otros dijeron que, en caso de conquistar el planeta rojo, no le de el derecho a Estados Unidos de decidir por él ni ser de su propiedad.

I hold one passport now & forever:



America.



I will live & die here.



Or Mars (part of America). — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025

Elon Musk enfoca sus esfuerzos en poblar Marte antes de que la Tierra se extinga

Hace unos meses, durante una entrevista con Fox News, el multimillonario predijo que la Tierra eventualmente se extinguirá y que la mejor opción para salvar a la humanidad es una mudanza a Marte.

El dueño de Tesla, SpaceX y X dijo que la Tierra “eventualmente” será destruida por el Sol, que se “expande gradualmente” y que necesitamos convertirnos en una “civilización multi planetaria” para evitar ser “incinerada” con el resto del planeta.

“Así que, eventualmente, toda la vida en la Tierra será destruida por el Sol. El Sol se expande gradualmente, por lo que, en algún momento, necesitaremos ser una civilización multi planetaria porque la Tierra será incinerada”, predijo.

Según dijo, está desarrollando una misión que va más allá de llevar a los humanos por primera vez a la superficie del planeta marciano y de colocar una bandera que certifique que Estados Unidos lo hizo primero. Lo que quiere hacer en los siguientes años es garantizar que Marte sea un planeta adecuado para la supervivencia humana que sea “autosuficiente” y autónomo.

“Tenemos un largo camino por recorrer porque no se trata sólo de aterrizar en Marte y de dejar banderas y huellas”, puntualizó.

Starship to Mars pic.twitter.com/yugko2BVU0 — Elon Musk (@elonmusk) May 30, 2025

El magnate también habló sobre sus esfuerzos de mantener la vida en Marte como forma de salvar a los humanos tras la catastrófica extinción de lo que conocemos hoy en día como hogar en la Tierra.

“Así que ese es el punto clave en el futuro donde el destino de la vida, tal como la conocemos, se verá afectado para siempre, es cuando Marte se vuelva autosuficiente”, agregó.

En torno a las predicciones del multimillonario, la NASA afirma que el Sol eventualmente morirá y junto a él posiblemente la Tierra, pero esto sucedería en aproximadamente 5 mil millones de años , no ahora, ni en un futuro próximo.

Elon Musk está trabajando para establecer a los humanos en Marte. Se espera que el empresario envíe la misión Starship no tripulada a Marte en 2028, con la que iniciarían los preparativos para conquistar Marte; Musk tiene planeado enviar a los primeros humanos al planeta rojo en 2030.