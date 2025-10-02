Paris Jackson, la hija del cantante Michel Jackson, se robó todas las miradas durante su asistencia al desfile de Tom Ford, llevado a cabo dentro de la Semana de la Moda de París.

La cantante y modelo fue fotografiada llegando al evento luciendo más bella y radiante que nunca, ataviada con un lujoso conjunto total black, firmado por la misma marca de moda.

El conjunto estuvo compuesto por un vestido largo con una atrevida abertura sobre la pierna derecha, mangas largas y cuello alto. Le sumó un par de zapatillas de tacón con cordones atados en los tobillos, además de un clutch y joyería dorada.

Hizo alarde de su belleza con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, blush color durazno, labial nude, un fino cat eye negro, rímel y sombras marrones en los párpados. Su cabello rubio le dio un aspecto más informal y juvenil al look, con su cabellera rubia peinada con raya en medio y mechones ondulados.

La celebridad se unió a otras estrellas de alto perfil que llegaron al desfile como Kylie Jenner, Rita Ora, Kate Moss, Pamela Anderson y su tía Janet Jackson.

Su llegada a Europa para disfrutar de la Semana de la Moda en Milán y París ocurre después de que se revelara que rompió su compromiso con el productor Justin Long.

A finales de julio, la modelo fue vista en las calles de Los Ángeles, llorando devastada, lo que alertó a sus fanáticos, poco después se dio a conocer que Paris había terminado su relación con Long.

Tras hacerse virales las fotos de ella llorando, la cantante escribió en su cuenta de Instagram: “Esas son lágrimas de ruptura, están tratando de alcanzarlas de nuevo”. Se sabe que la expareja comenzó a salir públicamente en 2022 y en diciembre de 2024 confirmaron su compromiso.

“Vivir contigo estos últimos años ha sido un torbellino indescriptible y no podría soñar con nadie más perfecto para compartirlo todo”, escribió en la publicación donde dieron la noticia. “Gracias por dejarme ser tuya. Te quiero”, agregó.

Por ahora Paris se ha enfocado en seguir con su vida después del rompimiento y en sus proyectos musicales, además de la agenda de trabajo que tiene como modelo de varias marcas de lujo como Zagig&Voltaire, Chloé, entre otras.