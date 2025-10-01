Eiza González se encuentra en Europa siendo una de las invitadas estelares a los desfiles de alta moda, llevados a cabo dentro de la Semana de la Moda de Milán y de París.

Luego de asistir al desfile de Prada en Milán junto a su novio, el tenista Grigor Dimitrov, la actriz mexicana fue vista asistiendo al homenaje al diseñador Giorgio Armani, quien falleció a inicios de septiembre a los 91 años.

LEE MÁS: Hija de Madonna luce sus curvas con espectacular vestido negro de lujo en Milán

La actriz fue fotografiada luciendo radiante y más bella que nunca con un traje de dos piezas, conformado por pantalones holgados de cintura alta y una chaqueta de cuello alto; el conjunto contó con lentejuelas oscuras bordadas a mano.

Le sumó un par de zapatillas negras de tacón, un clutch negro satinado, así como joyería de diamantes, incluido un juego de pendientes y anillos en ambas manos.

Eiza González, de 35 años, presumió la perfección de su rostro con un maquillaje impecable, compuesto por base, un smoky eyes y labial nude. Llevó su cabellera peinada en un moño alto al estilo clean look.

“Una celebración de un legado. Para afrontar el final de una era con una sonrisa. Al igual que estoy seguro de que al Sr. Armani le hubiera gustado. Estoy profundamente agradecido a todos en @giorgioarmani por hacer parte de esta noche. Fue exquisito. Lleno de brillo y elegancia. Irremplazable”, escribió la celebridad en redes sociales donde compartió varias fotografías del homenaje, llevado a cabo en el patio del Museo Pinacoteca di Brera de Milán.

El homenaje se realizó durante el desfile de la colección primavera-verano 2026. Al show asistieron otras figuras de renombre internacional como Samuel L. Jackson, Anna Wintour, Cate Blanchett, Richard Gere, James Norton y Jesse Williams.

Durante su estancia en Europa, Eiza González levantó rumores de compromiso con su novio Grigor Dimitrov, luego de que fuera captada por los paparazzis luciendo un llamativo anillo plateado en el dedo anular izquierdo.

La estrella mexicana fue vista por las calles de Italia paseando con algunos amigos; la atención de los paparazzis se centró en la argolla que lució junto a otros anillos igual de brillantes.

Eiza y el tenista búlgaro causaron sensación por primera vez en abril pasado, cuando fueron fotografiados tomados de la mano durante el Abierto de Madrid, en el que participó Dimitrov.

Si bien no se ha confirmado nada sobre su compromiso, los fanáticos ya han dejado claro que apoyan a su estrella favorita y al deportista en torno a su romance.