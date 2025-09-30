El distanciamiento entre los príncipes William y Harry parece estar lejos de arreglarse, aunque uno de ellos no deja de insistir en que haya un reencuentro.

Según fuentes cercanas a la familia real consultadas por el medio británico Heat World, el príncipe Harry ha estado bombardeado de mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas a su hermano mayor.

" Todos han sido totalmente ignorados ", revelaron.

Aseguraron que el primero en la línea de sucesión al trono del rey Carlos III decidió mantenerse firme y no contestarle a su hermano, con quien no habla desde hace varios años.

La última vez que los hijos de la princesa Diana fueron vistos conversando en público fue en actos protocolarios del funeral de su abuela la reina Isabel II, en septiembre de 2022.

"Harry también ha argumentado que incluso ha tratado de hablar con William uno a uno en las raras ocasiones en que se han encontrado cara a cara en el Reino Unido en los últimos años" , detallaron sobre las ocasiones en que el menor de los hijos de Carlos y Diana ha buscado una reconciliación .

Desde 2020, Harry y su esposa Meghan Markle trasladaron su residencia lejos de la familia y el Palacio Real. Iniciaron su vida independiente en Montecito, California, junto con su hijo Archie, quien nació en Londres, un año antes.

Ya instalados y en medio de la polémica por esta ruptura dentro de la familia real, nació su segunda hija Lilibet en junio de 2021, en Estados Unidos.

Aunque durante este tiempo, Harry a viajado a Londres por eventos especiales, no ha logrado reconciliarse especialmente con William.

A inicios de septiembre de este año, el príncipe viajó al Reino Unido donde se presentó en un par de eventos públicos, pero la prensa destacó que finalmente, pese a las especulaciones, sí se logró reunir con su padre el rey Carlos III.

Sin embargo, el encuentro no cumplió con las expectativas que tenía Harry que busca integrar a sus hijos a la familia real y asumir algunas responsabilidades como miembro de la realeza británica, pese a querer seguir viviendo en California.

Se dio a conocer que su padre le negó el regreso dado de que no puede estar "mitad adentro, mitad afuera” de la familia real trabajadora.

Pese a ello, el medio británico revela que el príncipe Harry insiste en que su hermano es quien no quiere "ser parte de la paz" por lo que considera que lo tiene lejos de "su propio universo personal"

"Cuando se trata de su enemistad con William, Harry es muy abierto al decir que su conciencia está muy tranquila", detalla.