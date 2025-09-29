El futuro de Meghan Markle, tras el fracaso de sus negocios con Netflix para hacer series y programas, además el poco alcance que está teniendo su marca de estilo de vida As Ever, podría estar en vilo y empujándola de nueva cuenta a su vida como actriz de Hollywood.

La duquesa de Sussex estaría considerando retomar su carrera como actriz de Hollywood después de que sus proyectos televisivos y su marca no tuvieran el éxito esperado, según informa la prensa estadounidense.

De acuerdo con los informes, Meghan experimentó el “fracaso” a través de la segunda temporada de su serie con Netflix With Love, Meghan debido a la baja audiencia a nivel mundial y el poco interés que le ha generado al público desde que se estrenó en la plataforma streaming el pasado 26 de agosto. Por la baja audiencia, se dice que Netflix podría cancelar la tercera temporada después de lanzar un especial de Navidad este año.

Una fuente le dijo a Radar Online que, por lo anterior, Meghan podría volver a Hollywood ya que el público la sigue identificando como una actriz más que como una gurú de estilo de vida e incluso como parte de la realeza.

“Meghan puso toda su alma en este programa, pero los índices de audiencia no son los que esperaba. Eso la deja en una encrucijada. La gente de la industria todavía la ve ante todo como una actriz, no como una gurú del estilo de vida, y la están instando a volver a sus raíces”, reveló el informante.

En caso de que Meghan regrese a la actuación, el informante augura que tendría problemas para tener éxito en ello, debido a que fue considerada “una actriz terrible” antes de abandonar Hollywood para casarse con el príncipe Harry, además de ser “tóxica” en su lugar de trabajo.

“Está condenada a perseguir algo que no tendrá éxito, como todo lo que toca”, dijo el insider.

Meghan Markle ganó popularidad dentro de la industria de la actuación por su participación en la serie Suits, misma que dejó en 2018 tras comprometerse.

Durante una entrevista con Vanity Fair en 2022, Markle dijo que no quería regresar a la actuación, aunque los planes podrían cambiar de algún modo: “He terminado. Supongo que nunca digas nunca, pero mi intención es absolutamente no volver a actuar”.

Otra fuente apunta que, si los planes actuales de Meghan no prosperan, con respecto a hacer su vida lejos de la realeza, por sus propios medios y negocios, la actuación sigue siendo una opción “sólida”.

“Todos saben que el dinero es un factor importante. Meghan está decidida a forjar su propia identidad más allá de la realeza, pero si los proyectos relacionados con su estilo de vida se estancan, la actuación sigue siendo una opción sólida”, detalló la fuente.

En caso de que Meghan decida retomar su carrera actoral, las fuentes aseguran que sólo se dedicaría a papeles principales, dentro de la “televisión de prestigio” que le hagan ganar premios Emmy.