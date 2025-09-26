Una de las parejas más populares de Estados Unidos y del mundo entero estaría poniendo fin a su relación, en secreto, para evitar el escándalo lo mayor posible: salió a la luz información que señala que Barack y Michelle Obama están planeando su divorcio en secreto, esto para evitar la polémica. Ahora, ambos se encontrarían en la discusión sobre como dividir su fortuna en conjunto, la cual está valuada en 70 millones de dólares.

Barack y Michelle Obama llevan más de 30 años juntos: se casaron el 3 de octubre de 1992 en Chicago y desde entonces han sido vistos como una de las relaciones más sólidas y poderosas de la política; cuando Barack fue presidente de Estados Unidos de 2009 a 2017, Michelle se ganó la simpatía y el cariño de muchas personas alrededor del mundo.

Incluso se llegó a pensar que Michelle Obama emprendería el camino para la búsqueda de la presidencia de la Unión Americana con la ayuda de su esposo, ya que ambos se han apoyado en todo. No obstante, en 2025 la situación cambió para la expareja presidencial, así lo admitió Barack es su más reciente aparición.

Durante una plática realizada en el O2 Arena de Londres el pasado 24 de septiembre, Obama admitió su relación con su esposa se vio profundamente afectada mientras estuvo en la presidencia. “Me encontré con Michelle saliendo del agujero. Ahora estoy casi en el campo”, dijo.

“Pasé más de ocho años tratando de salirme de un agujero con Michelle (…) Y fue un desafío, pero creo que estoy progresando. Estoy a punto de romper en este momento”, relató.

Sobre este tema, RadarOnline dio a conocer que actualmente la pareja está intentando divorciarse en “silencio” para ponerse de acuerdo en cómo dividir su fortuna conjunta de 70 millones de dólares. “Quieren tener todo resuelto de antemano. Lo último que quieren es una pelea desagradable con muchos trámites legales desagradables”, señaló una fuente.

El informante añadió que ambos “tienen casas en Washington D. C., Martha's Vineyard y Chicago, además de una cartera de acciones que supera los 25 millones de dólares. También hay importantes flujos de ingresos provenientes de sus diversos proyectos mediáticos que deben dividir y gestionar en el futuro”.

Asimismo, la fuente contó que no ha sido fácil para ellos llegar a este punto, pero tampoco lo es mantener la “ilusión de un matrimonio feliz y estable”; “Ambos creen que estarán mejor solos”, enfatizó. La decisión de separarse la habrían tomado después varios intentos por arreglar sus problemas.