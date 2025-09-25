Jennifer Aniston, de 56 años, no perdona la infidelidad de Brad Pitt, de 61, con Angelina Jolie, de 50, pero menos puede disculpar a la actriz, ya que aún la considera como la causante de su separación con el famoso, sucedida en 2005. Una fuente reveló que Aniston está feliz de que Jolie se va de Estados Unidos para vivir en el extranjero, además, dicho informante reveló que Jennifer llama "bruja" a quien fuera pareja de su exesposo.

Jennifer Aniston y Brad Pitt fueron pareja de 2000 a 2005; durante su momento, fueron las celebridades más perseguidas por la prensa, ya que ambos gozaban de mucho éxito: por su parte, el actor tenía ya en su filmografía exitosas películas como Entrevista con el Vampiro, El Club de la Pelea y Seven, por mencionar algunas.

Jennifer Aniston era mundialmente reconocida por su papel en la serie Friends, en la que daba vida a Rachel Green. Sin duda, eran una pareja exitosa y poderosa, por eso, cuando se anunció su divorcio, sorprendió a todos y más cuando se reveló que Angelina Jolie habría sido la causante de su separación, ya que se habían conocido y enamorado durante la filmación de Sr. y Sra. Smith.

Es por tal motivo, ahora que trascendió que Jolie se muda de Los Angeles para irse a vivir al extranjero, Aniston está de lo más feliz pues siente que se quitó un peso de encima. Una fuente le dijo a RadarOnline que la actriz "aún tiene resentimiento en contra de Angelina y no puede perdonarle lo que le hizo a pesar de que ya pasaron 20 años de la supuesta infidelidad."

Jen llevaba un tiempo deseando que Angelina se fuera de Los Ángeles. Ahora que está sucediendo, no podría estar más feliz" (...) Siempre pensará en Angelina como una bruja. La profunda ira y el resentimiento que siente por ella son casi indescriptibles", contó.

Además, agregó que "odiaba compartir la misma ciudad con ella, ya que la posibilidad de encontrársela en eventos siempre está presente, a pesar de que Los Ángeles es un lugar extenso. Así que Jen lo ve como una pequeña victoria".