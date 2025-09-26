Una vez que se convierta en rey de Reino Unido, William tiene varios planes para la realeza, incluido dejar fuera a todos aquellos que han avergonzado a la familia real, tal es el caso de Meghan y Harry, de quienes quiere deshacerse lo más pronto posible. Pero también, están en la mira el príncipe Andrés y Sarah Ferguson, dos personajes que han sido muy polémicos, ya que el hijo de la reina Isabel II fue acusado de abuso sexual, mientras que la exesposa del Duque de York ha sido vinculada con Jeffrey Epstein.

El pasado 20 de septiembre, The Sun compartió detalles de un correo electrónico que Sarah Ferguson le envió a Epstein en el que se disculpó por distanciarse de él. "Siempre has sido un amigo fiel, generoso y supremo para mí y mi familia", escribió Ferguson en el mensaje, añadiendo que "se le aconsejó que no tuviera nada que ver con él” y que se le pidió que tampoco hablara y le enviara correos electrónicos.

Tras la filtración del correo electrónico, Ferguson fue expulsada de varias organizaciones benéficas a las que había prestado servicios durante años, como Prevent Breast Cancer, Teenage Cancer Trust y la organización benéfica Children's Literacy Charity, por mencionar algunas.

Con este escándalo que nuevamente vincula a la familia real británica con Jeffrey Epstein (acusado de tráfico sexual de menores), William le ha pedido a su padre que tome medidas serias contra Andrés y Sarah, ya que manchan su nombre y perjudican la imagen de la Casa Real.

“William cree, incluso con más fuerza que el rey, que Andrés y Fergie (Sarah Ferguson) son una vergüenza y le pedirá a su padre que actúe”, reveló una fuente al Daily Mail. “La imagen de ese par de oportunistas riéndose a carcajadas [de los acontecimientos] da una impresión terrible”, agregó el informante.

Sin embargo, el rey Carlos III no piensa igual que su hijo William: “El rey no quiere romper lazos con su hermano, su excuñada y esa rama de la familia (….) la difunta reina, consciente de que Fergie era la madre de sus nietas, siempre mantuvo esa postura, aunque el príncipe Felipe no soportara estar en la misma habitación que Sarah”, señaló la fuente.

Ante este panorama, Carlos debe decidir si incluye a la duquesa de York en otros eventos familiares; medios británicos indican que el monarca probablemente prohibirá de inmediato que el príncipe Andrés, de 65 años, y Sarah Ferguson, de 65, paseen con la Familia Real en Navidad y otros eventos. "También podría finalmente desalojarlos de Royal Lodge, su mansión de Windsor, algo que, según se dice, el príncipe William exige como mínimo”, contó el informante.