Christian Nodal atraviesa uno de los peores momentos de su carrera profesional y personal ya que la batalla legal que tiene en contra de Universal Music llegó a un punto que lo pone cerca de ir a la cárcel, así lo señaló el abogado de la disquera, Ulrich Richter, quien también informó de la audiencia inicial en la que se le reclamará el uso de documentos falsos. Usuarios de redes sociales se han preguntado si esta situación podría representar el fin de carrera del cantante, ya que se suma a la polémica por su relación con Ángela Aguilar

Tanto Nodal como su familia enfrentan un grave problema legal luego de que fueran denunciados por Universal Music por presentar documentos falsos. Este conflicto y la amenaza de ir a prisión llegan en el momento en el que la popularidad del famoso ha comenzado a caer de manera estrepitosa debido a su romance con la hija de Pepe Aguilar

¿Qué pasó con Nodal y Universal?

El origen del conflicto entre Christian Nodal y Universal Music comenzó en noviembre de 2021, cuando el cantante, junto con sus padres, demandaron a la disquera para reclamar la titularidad de los derechos de sus canciones; argumentaron que tenían 32 contratos certificados que lo acreditaban como propietario de las obras grabadas. Sin embargo, para 2022, Universal Music contrademandó a Nodal porque señaló que los documentos presentados tenían irregularidades ya que peritos especializados en grafoscopía detectaron que las firmas en los contratos no coincidían con la del notario, quien incluso negó tener relación con Christian y con sus padres, Jaime González y Silvia Cristina Nodal.

Tras esta situación, Universal Music decidió llevar el caso ante la Fiscalía General de la República (FGR) para acusar a la familia de falsificación.

Sobre este tema, el abogado de la disquera dijo en entrevista con Manuel Feregrino lo siguiente: “Universal Music hace un convenio con Christian Nodal para decir que él va a interpretar esas obras, pero el dueño es Universal. Él estuvo de acuerdo, pero él se alejó de la disquera e incumple el contrato y demanda a la empresa al decir que esos álbumes son suyos”.

Añadió: “El notario que según certifica esos contratos dijo que él no firmó, no hizo esa certificación ni ha estado nunca con Nodal”. ¿Cómo evitaría Nodal ir a la cárcel? De acuerdo con Ulrich Richter, “la forma de solucionarlo es acercarse directamente con la disquera y llegar a algún acuerdo porque es necesario aclarar que el propósito no es afectar a algún artista”.

¿Cuáles serían las consecuencias que enfrentaría Christian Nodal si se comprueba que presentó documentos falsos?

El cantante podría enfrentar serias consecuencias en caso de que las autoridades de México comprueben que la documentación que presentó es falsa; el juez podría imponer medidas cautelares como la prohibición de salir del país, prisión justificada o la entrega del pasaporte.

Sobre este tema de Universal Music y Christian Nodal, los internautas opinaron y señalaron que el famoso debe pagar las consecuencias de sus actos si es que cometió un delito; de igual forma, consideran que esto que le está pasando podría ser obra del “karma” por todo lo que hizo en los últimos meses y por la vulnerable situación en la que colocó a su hija Inti y su expareja, Cazzu.