La actriz Dakota Johnson fue el centro de atención al desfilar por el 21° Festival de Cine de Zúrich.

La estrella, de 35 años de edad, deslumbró ataviada con un espectacular vestido azul de Gucci. La prenda estaba compuesta por tela de encaje, por lo que se sumó a la tendencia de transparencias que muchas veces encabeza.

Además, optó por llevar el vestido al estilo braless. La prenda pertenece a la nueva colección de Gucci y se ajusta a la silueta para terminar con abundante tela de tul.

Con este atuendo, Dakota Johnson hizo que su silueta fuera la protagonista. Resaltó su belleza con un maquillaje de apariencia natural y sus estilistas peinaron perfectamente su cabellera y flequillo.

Dakota Johnson. Foto: EFE

Dakota apareció de buen humor mientras posaba de forma espectacular en la alfombra roja antes de subir más tarde al escenario para aceptar el premio Golden Eye.

La actriz pasa por un buen momento profesional. Sin embargo, este año se separó del líder de Coldplay, Chris Martin. La pareja tenía una relación de ocho años. Una fuente cercana reveló al tabloide Daily Mail que “su relación terminó hace mucho tiempo”.

Dakota Johnson también declaró en el podcast de Good Hang que no tiene que prepararse mentalmente para las escenas de sexo. “Siempre estoy preparada para el sexo. Mi madre me crió para estar muy, muy orgullosa de mi cuerpo y amarlo”, dijo.

“Siempre me he sentido muy agradecida por eso, especialmente en mi trabajo, porque puedo usarlo y lo siento real”.

Dakota Johnson es una actriz estadounidense nacida en Texas en 1989. Es hija de los actores Melanie Griffith y Don Johnson, y nieta de la legendaria Tippi Hedren, lo que la convierte en parte de una reconocida dinastía de Hollywood.

Saltó a la fama mundial por su papel como Anastasia Steele en la saga Cincuenta Sombras, y desde entonces ha participado en películas como Suspiria, The Lost Daughter y Madame Web, consolidando su carrera con papeles diversos y una presencia elegante y audaz en la industria del cine.