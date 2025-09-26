Yuridia lanzó la nueva versión de su sencillo "Agonía" celebrado por sus fans por excluir a Ángela Aguilar de esta canción que habían hecho a dueto hace tres años.

"Siempre dije que la única necesaria en interpretar está canción es Yuridia" "Por fin tenemos la versión sola", "Ella sí representa a México", así algunos de los comentarios de sus seguidores que no sólo agradecen el relanzamiento de esta canción también la llenan de elogios por su voz.

" Sin problema Yuridia se podría convertir en la verdadera reina del regional mexicano ", escriben en redes.

¿Por qué la nueva versión de "Agonía" de Yuridia se hizo tendencia?

Esta y otras canciones de Yuridia se están haciendo tendencia en Youtube, donde el pasado martes 23 de septiembre la sonorense lanzó el concierto en vivo que grabó en la Monumental Plaza de Toros México.

Yuridia lanzó al menos 12 canciones de las que interpretó ante más de 40 mil personas, entre ellas está: "Sino piensas cambiar" en compañía de su amigo Carlos Rivera.

Durante ese concierto que dio a principio de año en la Ciudad de México como invitado especial también se presentó Reyli Barba con quien cantó "¿Qué nos pasó?".

Hay que recordar que en 2022 Yuridia y Ángela Aguilar sacaron "Agonía" a dueto siendo un hitazo en varias plataformas de música.

Foto: Yuridia / Youtube

Ahora, tres años después, las fans de la sonorense se muestran decididas a viralizar este nuevo video de la misma canción, pero sin la hija de Pepe Aguilar en la ecuación, ya que aseguran disfrutar más así la canción.

En el top 20 de Youtube, al corte de este viernes "Agonia" tiene el puesto 9, por arriba de Christian Nodal, esposo de Ángela, cuya canción "Ya no somos ni seremos" está en el lugar 17.

Yuridia tiene dos canciones más en este ranking que están tomando fuerza en los puestos 18 y 19, su dueto con Carlos Rivera y su sencillo "Ya es muy tarde".

La cantante no ha comentado nada sobre el reencuentro que están teniendo sus seguidores con "Agonia". En sus plataformas se muestra contenta por promocionar su concierto que fue lleno total en la Plaza de Toros México.