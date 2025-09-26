Christian Nodal vivió un momento incómodo en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) luego de que los estudiantes corearan el nombre de Cazzu en presencia de Ángela Aguilar.

A estas alturas seguramente Nodal y Ángela ya están haciendo un caparazón para poder enfrentar situaciones que se salen de sus manos, resulta que este pasado jueves que el cantante fue invitado a la celebración del 92 aniversario de la UANL.

Los jóvenes aplaudieron y corearon muchas de sus canciones, pero al momento de mencionar el nombre de Ángela, quien estaba tras bambalinas, el ánimo cambió totalmente.

Varios testigos tomaron videos que ya se viralizaron en los que se escuchan al público gritar el nombre de la expareja de Christian.

"¡Cazzu, Cazzu, Cazzu!", pero con tantos años de carrera, era de esperarse que Nodal tenga las tablas necesarias para manejar alguna situación incómoda en su show.

El cantante cambio ligeramente su gesto, se plantó en el escenario y en un tono desilusionado les habló a los presentes, quienes ya habían guardado silencio.

"Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza y yo creo que muchos están aquí para disfrutar la música... así que le vamos a dar por ahí".

Los instrumentos empezaron a sonar y Nodal a cantar.

VIDEO. NODAL DEFIENDE A ÁNGELA EN LA UANL

Nodal pide respeto tras abucheos a Ángela Aguilar en concierto de la UANLhttps://t.co/Eq48oPcyY3 pic.twitter.com/nVNSqvuq8D — PacoZeaCom (@PacoZeaCom) September 26, 2025

Momentos después, el yerno de Pepe Aguilar se fue al fondo del escenario desde donde Ángela había presenciado todo.

¿Cómo reaccionó Ángela Aguilar ante los abucheos?

Hay videos tomados desde bambalinas en los que se ve al cantante besar a su esposa y luego salir nuevamente para continuar con el festejo de la Universidad de Nuevo León.

Tras este gesto de unión entre la pareja, parte del público empezó a apoyarlos pidiendo otra canción y gritando: "¡Ángela, Ángela!".

Aunque ya pasó más de un año de que esta parejita revelara que estaban juntos, las críticas hacia su forma de vida aún siguen, pese a que hay mucha gente que les aplaude su música o defiende que hayan decidido estar juntos pese a todo.