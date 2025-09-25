Instagram está sorprendiendo a sus millones de usuarios con una nueva forma de compartir videos que está rompiendo con el formato en vertical que todos manejamos.

¿Notaste los videos que están resaltando en tu feed? Resulta que varios creadores de contenido están probando una nueva medida 5120x1080 pixeles, que le da un estilo más "cinematográfico" a la publicación.

Esta presentación comparada con los tamaños habituales que ofrecen todas las plataformas es cinco veces más ancha que alta, dando una sensación de vista panorámica.

Las primeras pruebas, que se están viralizando, son videos que buscan resaltar una emoción, además, de mostrar paisajes, tomas aéreas, ciudades o productos, dando una experiencia inmersiva.

¿Cómo subir video panorámico a Instagram?

Aunque por el momento sólo los creadores de contenido están subiendo estos videos ultra anchos, que incitan la curiosidad del resto de la ciber comunidad, resulta que sí hay una manera de que los que usamos Instagram nos podamos subir a esta tendencia, pero tiene sus complicaciones.

Revisando esta red social, y los editores de video más populares como CapCut que se usa para los reels de TikTok, resulta que no tienen este formato panorámico, limitando un poco la facilidad de crearlo.

Sin embargo, de acuerdo con el periódico El Colombiano, para crear videos en formato 5120x1080 pixeles se tiene que usar un editor profesional para computadora, donde al contenido de interés se le pueden hacer los ajustes necesarios para romper con el feed al que estamos acostumbrados a ver.

Entre los softwares que se sugieren están:

Adobe Premiere Pro

Final Cut

Pro DaVinci Resolve

Para ello, también se menciona que las imágenes se tienen que captar en alta resolución, ya que al momento de ajustar las dimensiones se puede llegar a perder un poco la calidad del producto final.

Aunque al momento Instagram no ha informado sobre alguna actualización para acercar esta forma de edición a sus usuarios, seguro que al paso de las semanas y con la popularidad que esta forma tan creativa de presentar los videos, alguna sorpresa nos pueda dar.