La modelo venezolana Angie Miller fue reportada como desaparecida en capital del país un día después de que la Fiscalía del Estado de México informara que familiares de B-King habían reconocido el cuerpo del DJ colombiano, quien junto a Jorge Luis Herrera fueron localizados sin vida el lunes pasado en el Estado de México.

¿Quién es Angie Miller?

El nombre real de la también actriz es Angélica Yetsey Torrini Leon, tiene 29 años de edad y mide 1.60 metros..

Hace dos semanas, la venezolana subió un video a sus plataformas en el que junto con B-King y Regio Clown promocionaban un concierto que daría en 15 de septiembre en México.

Tras este evento, los músicos fueron vistos por última vez el 16 de septiembre en Polanco.

Sus cuerpos fueron hallados al día siguiente en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, pero las autoridades informaron que sus familiares lograron identificarlos hasta el 22 de septiembre.

Durante los días en que Bayron Sánchez Salazar, de 31 años, y Jorge Luis Herrera Lemos, de 35, estaban siendo buscados, Angie Miller usó sus redes para pedir ayuda a su comunidad para localizar a sus amigos.

En los mensajes se mostraba esperanzada a que regresaran con vida.

De acuerdo con la ficha emitida de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Angélica Yetsey el 23 de septiembre fue vista por última vez en Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

Como señas particulares tiene tatuajes en el tórax que dice: "Mía", una carta de corazón y enredadera en el brazo izquierdo, un rayo detrás de la oreja derecha, además de un corazón en la muñeca derecha y una fecha en el antebrazo derecho.

Sin embargo, en la ficha de búsqueda de Angie Miller reporta que se desconoce la vestimenta que usaba el día de su desaparición.