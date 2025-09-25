"Estamos de luto", así tituló la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la portada de la gaceta bisemanal que salió este jueves.

A cuatro días de que un estudiante apuñalara a otro y lesionara a un trabajador dentro de las instalaciones del CCH Sur, la Máxima Casa de Estudios retomó el mensaje que el rector Leonardo Lomelí publicó un día después del ataque.

La portada aparece en línea con fondo negro y letras blancas en el que también se destaca: " Ya se revisan los protocolos de seguridad en el CCH Sur ".

En el mensaje, dirigido a la comunidad universitaria, el rector condenó lo ocurrido y afirmó que " no tiene precedentes y así hay que asumirlo".

Los exhortó a colaborar para prevenir este tipo de situaciones y aseveró que si se detectan a tiempo pueden frenarse.

"Como rector, condeno la violencia y también me hago cargo de la necesidad de redoblar los esfuerzos para prevenirla y erradicarla. Hay que analizar lo ocurrido para establecer las condiciones de prevención adecuadas", se lee en el comunicado.

¿Qué pasó en el CCH Sur?

El pasado lunes 22 de septiembre, un joven encapuchado apuñaló a un estudiante en el patio del CCH Sur, ubicado en la alcaldía Coyoacán, provocando la muerte de la víctima.

Luego, en un intento de detener al presunto agresor, un trabajador del plantel fue lesionado.

El encapuchado buscó huir, pero corrió al último piso de uno de los edificios del sitio educativo del cual presuntamente se arrojó, provocándose lesiones graves.

Los alumnos del CCH Sur fueron evacuados, llegaron las autoridades y el equipo de emergencias, el cual trasladó a los heridos a un hospital.

El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Esta agresión causó indignación entre los estudiantes de todos los planteles del CCH, quienes, en los días siguientes, se manifestaron en calles de la Ciudad de México para exigir mayor seguridad.

En redes sociales, un joven identificado como Víctor reveló que desde hace años ha sido ignorado por las autoridades universitarias en un caso de bullying y, como él, otros exalumnos se sumaron revelando situaciones similares.