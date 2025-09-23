Tras el impactante ataque perpetrado este lunes en el Centro de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por un estudiante en el que murió un joven y un trabajador resultó herido, otro alumno alzó la voz para reportar las supuestas omisiones que el plantel educativo ha tenido en otros casos.

"Hoy la comunidad estudiantil enfrenta la pérdida de un compañero. Su muerte no puede verse como un hecho aislado: es el reflejo de la negligencia y la indiferencia de las autoridades que se niegan a garantizar seguridad en nuestro plantel", dijo un joven identificado como Víctor Gutiérrez en su cuenta en Tiktok.

Afirmó que también él ha sido "víctima de amenazas y agresiones en CCH Sur", pero que en su intento de obtener ayuda de las autoridades educativas tanto del área de abogacía, defensoría y dirección, sólo recibió "discriminación y silencio".

TAMBIÉN LEE: NASA alerta: la Tierra se sumergirá en oscuridad total por un extraño fenómeno astronómico

Víctor grabó su mensaje con la imagen de uno de los edificios de Ciudad Universitaria de la UNAM como parte de su denuncia en redes.

Relató que lleva casi tres años siendo agredido y que hasta ese momento no ha tenido ningún tipo de respaldo.

" El CCH no puede seguir siendo un lugar de miedo ", sentenció.

#Justicia #fyp ♬ sonido original - Víctor G @soyvictor_gtz Desde 2022 he sido víctima de amenazas y agresiones en el CCH Sur. He intentado alzar la voz, pero en lugar de apoyo solo recibí discriminación y silencio. Hoy la comunidad estudiantil enfrenta la pérdida de un compañero. Su muerte no puede verse como un hecho aislado: es el reflejo de la negligencia y la indiferencia de las autoridades que se niegan a garantizar seguridad en nuestro plantel. El CCH no puede seguir siendo un lugar de miedo. Exigimos justicia, exigimos seguridad y respeto. La memoria de nuestro compañero nos obliga a no callar más. #ElCCHNoMeCuida

Exigió justicia, seguridad y respeto para la comunidad estudiantil.

Miles de personas han expresado su apoyo para Víctor y lo conminan a revelar la identidad de los agresores y otras han relatado sus experiencias.

Entre los mensajes que contestó el propio joven dijo que las agresiones dentro de los planteles las realizan "alumnos, docentes y prestadores de servicios del CCH. Y aunque las autoridades tienen conocimiento, no hacen nada", precisó.

Reportan otros casos de violencia en planteles de CCH

La usuaria identificada como Dra Keli, quien aseguró ser egresada del mismo sistema educativo donde fue agredida por compañeras e ignorada por las autoridades.

"A mí me agredieron en 2007en CCH Vallejo dentro de las instalaciones, me golpearon dos alumnas. Fui en ese mismo momento a Dirección y a enfermería porque tenía muchos golpes y rasguños en la cara y el cuerpo. No hicieron absolutamente nada.

"Los planteles nunca han sido seguros", relató.

Otra persona identificada como Ale también denunció otro caso, aunque no dijo la fecha de lo ocurrido, dijo que contaba su historia para romper con el silencio sobre el tema.

"Yo también sufrí una situación de violencia y acoso en el CCH Sur. La única maestra que me apoyó fue bajada de su puesto y estoy segura de que fue porque exigía justicia", dijo.