Los televidentes del norte de México fueron sorprendidos este fin de semana con el fallecimiento de Débora Estrella, conductora y cara reconocida de Telediario, programa de noticias que se transmite en al menos siete ciudades del país, entre ellos Monterrey.

De acuerdo con el reporte de medios locales, el pasado sábado, la conductora subió a sus historias en Instagram la foto de una avioneta en la que escribió: "¿Adivinen qué?".

Horas más tarde, sin que nadie se imaginara el desenlace, el exesposo de Débora, el periodista José Luis García, informó en sus plataformas digitales que las autoridades de Nuevo León habían atendido el reporte del desplome de una aeronave en donde se encontraron dos personas sin vida.

“Cae avioneta. Confirma PC Nuevo León una pareja sin vida muy cerca de Riveras Interpuerto de Parque Industrial Ciudad Mitras en García. La aeronave fue captada en video cuando cae a la orilla del río por vecinos", escribió.

Sin embargo, al avance de la información, empezó a difundirse que una de las víctimas era el piloto llamado Bryan Leonardo Ballesteros Argueta y que la otra víctima era Débora Estrella, hecho que presuntamente provocó que el periodista borrara la noticia en solidaridad con la familia, señalan.

Este lunes, el conductor se presentó al noticiero matutino de Telediario, donde dijo a su auditorio: "Ya le decía que me tuviera paciencia esta mañana, ha sido un día difícil".

Retomó la noticia de la muerte de su exesposa, enviando condolencias a toda la familia Estrella Garza.

"Fuimos familia por muchos años y lo seremos siempre", mencionó.

Visiblemente conmovido, así fue como el periodista José Luis García, envió un mensaje conmovedor de pésame a la familia de su exesposa, la conductora de Telediario y Milenio, Débora Estrella, quien falleció el pasado fin de semana. pic.twitter.com/BMD4dnJrhJ — @TODUPNews (@TODUPNews) September 22, 2025

Luis García relató que por 15 años fue pareja de la periodista, en 2005 se convirtieron en novios, para luego casarse en 2010 y divorciarse en 2020.

"Después con el profundo respeto y amor, cada uno siguió con sus vidas", dijo para luego reiterarle sus condolencias a los padres de la reportera.

¿Quién es Débora Estrella?

Débora Estrella, el pasado 7 de agosto cumplió 43 años, estudió la carrera de Derecho en el Tec de Monterrey.

Su carrera como periodista la desempeñó principalmente para Telediario en Monterrey y Ciudad de México, además en Milenio TV, permitiéndole compartir la mesa de conducción en el Canal 6 con Josué Becerra.