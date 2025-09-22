¿Habrá nueva propuesta legislativa? Durante la sesión del Congreso de Veracruz, la diputada morenista Victoria Gutiérrez Pérez, al parecer en un intento de promover la ciencia en su entidad, lanzó una serie de afirmaciones sobre el café y los viajes a Marte que han llamado mucho la atención en el ciberespacio.

"Hay que estar orgullosas porque tenemos en Veracruz grandes científicos que tienen un proyecto, han hecho una nave espacial para el espacio para Marte", dijo desde tribuna sin dar detalles del nombre del equipo de científicos, lugar de fabricación o sobre si alguna institución especializada les han brindaron ayuda.

En su discurso emitido el pasado jueves durante la segunda sesión extraordinaria del Congreso local, Gutiérrez Pérez ahondó: "Yo les pedí que nos apoyen para demostrar que en la ciencia y en el espacio también tiene que estar el aroma de nuestro café".

Si bien Veracruz es un estado cafetalero por excelencia y muchos de sus habitantes son amantes de estos granos, la diputada local de Morena cuestionó a los presentes sobre su conocimiento sobre el alcance de este producto en el mundo y más allá de sus fronteras.

"¿Qué no saben que en el espacio también se toma café? ¿Qué no saben que en el deporte se toma café? ¿Qué no saben que en toda la vida del ser humano se toma café?".

🗳📌 CIENTÍFICOS DE VERACRUZ CONSTRUYERON UNA NAVE PARA IR A MARTE: DIPUTADA DE MORENA



Hace unos días en el Congreso de Veracruz se escuchó algo curioso, por decir lo menos.



La diputada morenista Victoria Gutiérrez Pérez dijo que científicos veracruzanos construyeron una nave… pic.twitter.com/XS7Pn86o49 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) September 21, 2025

Las declaraciones de la legisladora Victoria Gutiérrez desataron risas y críticas en las redes sociales, en las que han cuestionado cuál es la base de su argumento para afirmar que en Veracruz se construyó una nave para viajar a Marte, dado la alta complejidad del asunto.

También llovieron una serie de memes bromeando sobre cómo podría ser un viaje espacial tripulado por veracruzanos o cuales serían los trajes que vestirían para tal misión.

Hasta el momento, en las redes del grupo legislativo o de la morenista no han emitido alguna postura de las declaraciones.

