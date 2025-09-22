La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha emitido una alerta sanitaria de nivel Clase I, la más alta posible, tras detectar Listeria monocytogenes en dos lotes de arándanos orgánicos distribuidos por la compañía Alma Pak International LLC, con sede en Georgia.

La alerta encendió las alarmas de salud pública por el riesgo grave que representa para la vida de los consumidores, especialmente personas mayores, embarazadas y quienes tienen el sistema inmunológico comprometido.

Productos afectados y distribución

La FDA informó que la empresa retiró voluntariamente 400 cajas de arándanos orgánicos, cada una con un peso de 30 libras (aproximadamente 13,6 kg), correspondientes a los lotes 13325 G1060 y 13325 G1096.

Estos productos fueron enviados a un único cliente en Carolina del Norte y no llegaron a los puntos de venta al público. Por lo tanto, no se distribuyeron en tiendas ni supermercados.

Riesgos para la salud de la listeria

La Listeria monocytogenes es una bacteria que puede causar infecciones graves, especialmente en mujeres embarazadas, adultos mayores, niños pequeños y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Los síntomas incluyen fiebre, dolor muscular, náuseas y diarrea. En casos graves, puede provocar meningitis o incluso la muerte.

Recomendaciones

Aunque los productos contaminados no llegaron al mercado, la FDA recomienda a los consumidores que estén atentos a cualquier notificación de salud pública relacionada con este retiro. Si alguna vez adquirieron arándanos orgánicos de Alma Pak International, deben verificar los lotes y contactar al vendedor para obtener información adicional.