Un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) murió este lunes tras ser apuñalado por otro alumno, que también dejó herido a un trabajador del centro educativo que fue trasladado para su atención médica luego de intentar detener el asesinato.

Los hechos ocurridos se desarrollaron en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), en el plantel sur de la Ciudad de México ubicado en ubicado en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Coyoacán, informó la Máxima Casa de Estudios.

Medios locales afirman que el presunto autor del apuñalamiento, que fue puesto a disposición de las autoridades, iba encapuchado y se tiró desde lo alto de un edificio, lo que le provocó fracturas.

“Al conocer los hechos, de manera inmediata, las autoridades activaron el protocolo de atención para casos de violencia con arma”, expuso la UNAM a través de un comunicado.

La universidad condenó y lamentó lo ocurrido, además suspendió las clases de manera inmediata “ para proteger a la comunidad y llevar a cabo las investigaciones necesarias por las autoridades competentes”, recogió el documento.

En redes sociales se viralizaron varios videos sobre el ataque registrado en horario escolar.

Se reporta que presuntamente, el supuesto agresor se lanzó de uno de los edificios del CCH Sur, provocándose heridas en las piernas.

La imagen tomada por un testigo muestra a una persona en el suelo sin poder mover las piernas, mientras otras se le acercan para, aparentemente, auxiliarlo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó a través de sus redes sociales que tras registrarse el apuñalamiento "el posible agresor continuó su huida y, al ver que le daban seguimiento, subió a un edificio y se lanzó, motivo por el cual resultó con fracturas en ambas piernas y fue trasladado a un hospital."