La muerte de la adolescente Paloma Nicolle, de 14 años, en Durango durante una cirugía de implantes mamarios ha sacudido al país, y a esto se suman las declaraciones del padre, Carlos Said Arellano, quien dijo que la madre de la menor nunca le informó sobre el procedimiento estético.

Este lunes se viralizó la entrevista que dio el papá de Paloma a medios de comunicación, en el que señala que su expareja y el novio de ella fueron los responsables de hacer la cirugía.

"Tengo entendido que es la pareja de mi exesposa. Él fue quien le realizó la cirugía junto con mu exesposa que también ejerce funciones de doctora o enfermera sin serlo", precisó.

Aseguró que acudió este pasado domingo ante la Fiscalía General de Durango a presentar la denuncia correspondiente y a solicitar la necropsia de ley, cuyos resultados se los entregarán entre 15 y 20 días.

¿Qué ocurrió con Paloma Nicolle?

De acuerdo con el relato de su padre, previo a las fiestas patrias, la madre de la adolescente le comunicó que la menor se había contagiado de Covid por lo que se quedaría con ella entre tres y cuatro días mientras se recuperaba.

Posteriormente, la mamá de Paloma se comunicó con Carlos para informarle que había internado a su hija por complicaciones con el virus respiratorio, por lo que fue necesario que estuviera en coma inducido e intubarla.

"Ya no pude hablar con ella", comentó el hombre.

Al paso de los días, el equipo médico estuvo supervisando su evolución, como parte del procedimiento le extraían flemas, pero llegó a presentar obstrucciones lo que complicaba su respiración y un par de crisis más, relató.

💥#Durango | Carlos Said Arellano, papá de Nicole de 14 años, narra cómo lo engañaron, le dijeron que su hija estaba en la sierra y cómo fue que se dio cuenta que a su hija la habían sometido a una cirugía estética sin su consentimiento. #JusticiaParaNicole. @oritanogrcs 📹 pic.twitter.com/N0An3q5NiW — Heber (@heber_GH) September 22, 2025

Sin embargo, al notar una mejoría la menor fue extubada. "Ya tenía movimiento en la mano, me tomó de la mano. Pudo mover su cabeza a los lados".

En menos de 24 horas volvió a presentar otra crisis que derivó en que se le inflamara una parte del cerebro.

"Me comentan que eso es muy grave, que eso es casi terminal", relató Carlos Said.

Pese a la intervención del personal de salud, Paloma falleció.

Sus familiares iniciaron los trámites correspondientes, entre ellos, solicitar el certificado de defunción, el cual, para sorpresa del padre, les fue entregado casi de forma inmediata.

Al despedirse de Paloma notó que su hija tenía un "corpiño quirúrgico" lo que despertó sus dudas sobre lo que había pasado en los últimos días con su hija, pero decidió guardar silencio hasta terminar los trámites.

Durante la velación, Carlos Said junto con tres familiares revisaron el cuerpo de la menor donde notaron las heridas y los implantes mamarios que le habían sido puestos.

Al percatarse que no correspondía con la versión de que la menor tuvo complicación por Covid, se retiró del lugar y se presentó ante las autoridades para que dieran inicio con las investigaciones del caso.

Hasta el momento, las partes señaladas no han dado entrevistas a algún medio de comunicación o publicado su versión de los hechos.