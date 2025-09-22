Luego del megapuente que los estudiantes de educación básica pudieron disfrutar, en gran parte de México, debido a la conmemoración del Día del Inicio de la Independencia, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirma otro descanso antes de que termine septiembre.

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán otro puente vacacional debido a las actividades docentes del Consejo Técnico, que se llevan a cabo el último viernes del mes.

¿Cuándo habrá otro puente en septiembre?

El calendario señala que el descanso para los alumnos por Consejo Técnico ocurrirá el próximo viernes 26 de septiembre y será para toda la República Mexicana.

El fin de semana largo sucederá a casi dos semanas del puente del 15 y 16 de septiembre.

Cabe mencionar que este puente no aplicará para preparatorias y universidades como ocurre en días feriados que ameritan descanso obligatorio, según la Ley Federal del Trabajo (LFT), sino que se limitará a escuelas de educación básica.

¿Cuándo hay suspensión de clases por Consejo Técnico en el ciclo 2025-2026?

El calendario escolar de la SEP 2025-2026 contempla el último viernes de cada mes de suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar. Estas son las fechas marcadas por la SEP para todo el ciclo escolar:

26 de septiembre

31 de octubre

28 de noviembre

30 de enero

27 de febrero

27 de marzo

29 de mayo

26 de junio

De todas las fechas marcadas como actividades docentes por consejo, sólo el viernes 27 de febrero de 2026 coincidirá con un puente vacacional alusivo al Aniversario de la Constitución de 1917, que será el lunes 2 de febrero.

Después del Consejo Técnico de septiembre, ¿habrá otro puente o días de descanso próximos?

El ciclo escolar, que contempla 185 días de actividades para escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) y 195 para escuelas normales de todo México, tiene considerado otro descanso por consejo el 31 de octubre y un puente vacacional oficial hasta noviembre.

La SEP señala que el próximo puente será el 17 de noviembre por el Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que se conmemora el 20, pero se recorre al lunes.

La LFT reconoce este día como un día festivo de descanso obligatorio, por lo que ni los alumnos de nivel básico, media superior y superior tendrán clases; los empleados bajo un contrato subordinado tampoco trabajarán.