¿Haces transferencias bancarias? Si eres de los que realiza este movimiento con frecuencia, es importante que sepas que a partir del 1 de octubre será obligatorio activar el MTU, ya que, si no lo haces, no podrás llevar a cabo dicha operación financiera con éxito. Aquí te compartimos el paso a paso para hacerlo y así no tengas problemas para traspasar dinero a otras cuentas.

Actualmente, una buena parte de la población utiliza las transferencias en su día a día para llevar a cabo pagos a otras personas; dicha operación bancaria se ha vuelto tan común y, en algunos casos, ha sustituido el uso del efectivo por considerarla más rápida y segura para todos los involucrados.

Al ser un movimiento bancario tan solicitado es que las autoridades decidieron tomar medidas para que se realice de forma segura, es por eso que señalaron que a partir del 1 de octubre de 2025 será obligatoria la activación del MTU.

¿Qué es el MTU?

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) es un límite de saldo crediticio que cada usuario tiene la posibilidad de definir para hacer transferencias, pagos SPEI, CoDi, Dimo, entre otras operaciones, según señala la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Paso a paso para activar el MTU para hacer transferencias

El MTU se activa fácil y rápido, únicamente necesitas tener a la mano tu teléfono con la app de tu banco abierta (puede ser la de BBVA o de cualquier otra institución bancaria):

Paso 1 . Abre la app y dirígete al menú.

Paso 2 . Haz clic en “Configuración”.

Paso 3 . Ingresa en “Límites de operaciones”, “Operaciones” o la opción similar de ofrezca la aplicación.

Paso 4 . Una vez hecho esto, se mostrarán intervalos para establecer el límite de transferencias (MTU), ya sea “Límite diario”, Límite por operación” o “Límite mensual”.

Paso 5 . Selecciona el que más se ajuste a tus necesidades.

Paso 6 . Da clic en “Aceptar”.

Paso 7 . Al terminar, tu banco enviará un código a tu celular para verificar que la configuración la activaste tú y no alguien más.

Recuerda que con la activación del MTU se busca fortalecer la seguridad de las transferencias electrónicas hechas por los cuentahabientes, proteger el dinero y prevenir fraudes.

¿Qué paso si no activo el MUT?

En caso de que no actives el MUT antes del 1 de octubre podrías tener complicaciones para hacer transferencias, pero para conocer a detalle las posibles consecuencias de no llevar a cabo este paso, te sugerimos comunicarte directamente con tu banco.

También se dio a conocer que en los casos en los que no se haga este proceso, serán las instituciones bancarias las que lo activen, fijando un monto aproximado de $12,800 por operación. Si no estás de acuerdo con dicha cifra para transferencias, activa por tu propia cuenta el MTU.

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este trámite digital obligatorio no aplicará en cuentas de Nivel 1, entre las que se incluyen las digitales básicas.