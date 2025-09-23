A partir de octubre, la forma en la que se hacen las transferencias bancarias tendrá un importante cambio: se determinó una nueva cantidad máxima que se podrá traspasar de una cuenta a otra, por lo que es fundamental que los usuarios se enteren de dicha modificación, para que no tengan problemas a la hora de hacer una transferencia. ¿Cuánto dinero se podrá traspasar? Aquí te compartimos la cifra y los bancos que aplicarán esta medida. ¡Toma nota!

Las transferencias bancarias son la forma de pago preferida de muchos mexicanos: a través de este movimiento algunos reciben su sueldo mensual, otros deciden comprar en línea o en establecimientos mediante transferencia, esto como una forma de evitar cargar con tanto efectivo o, simplemente, porque el traspaso es más fácil y rápido.

Con la finalidad de hacer más seguras las transferencias bancarias y evitar fraudes es que recientemente se aprobó un cambio en la cantidad máxima que se puede traspasar de una cuenta a otra. En octubre los usuarios de bancos tendrán que activar el Monto Transaccional del Usuario (MTU), el cual es un límite de saldo crediticio que cada persona puede definir para hacer transferencias, pagos SPEI, CoDi, Dimo, entre otras operaciones, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

¿Cuánto es lo MÁXIMO que se puede transferir de una cuenta a otra en OCTUBRE 2025?

Según lo dado a conocer por las autoridades, el nuevo límite de transferencias bancarias será de $12,800 pesos por operación (aplicable a partir de octubre), este es el monto que establecerían las autoridades en caso de que no hagas la activación del MTU tú mismo.

Serán los bancos quienes determinen que solamente podrás enviar hasta $12,800 pesos, por lo que, si no estás de acuerdo con dicha cifra, aún estás a tiempo para activar tu MTU sin problemas.

Bancos que aplican cambio a límite de transferencias en octubre

Se prevé que los bancos que apliquen el cambio en el límite de transferencias sean:

BBVA Bancomer.

Banorte.

HSBC.

Te sugerimos comunicarte directamente con tu banco para conocer si se aplicará el nuevo límite de transferencia.

¿Cómo activar el MTU?

-Abre la app y dirígete al menú.

-Selecciona “Configuración”.

-Ingresa en “Límites de operaciones”, “Operaciones” o la opción similar de ofrezca la aplicación.

-Después, se mostrarán intervalos para establecer el límite de transferencias (MTU), ya sea “Límite diario”, Límite por operación” o “Límite mensual”.

-Elige el que más se ajuste a tus necesidades.

-Da clic en “Aceptar”.

-Tu banco enviará un código a tu celular para verificar que la configuración la activaste tú y no otra persona.

¿Cuánto es lo máximo que se puede transferir por SPEI?

El límite de una transferencia SPEI depende de cada banco y de los montos establecidos en tu contrato o en la configuración de tu aplicación móvil o banca en línea. Si bien es cierto que algunas instituciones bancarias ofrecen cantidades ilimitadas, hay otros que establecen montos máximos diarios o por transacción. Para conocer a detalle el límite de tu cuenta, consulta directamente con tu banco.

El SPEI es el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios que permite enviar y recibir dinero entre cuentas bancarias de forma electrónica; funciona desde la aplicación o plataforma del banco y permite enviar o recibir dinero entre cuentas de distintos bancos.

¿Qué cantidad de dinero se puede transferir sin declarar?

Recuerda que para no tener problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tus transferencias bancarias no deben ser mayores a $15,000 pesos.