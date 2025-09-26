La cantante Dua Lipa continúa con su gira de conciertos por Estados Unidos y, después de presentarse en Nueva York, llegó a Miami, donde no dudó en aprovechar la escena nocturna de la ciudad.

A través de una publicación en Instagram, Dua Lipa deslumbró ataviada con espectacular vestido blanco “side-boob” de Jacquemus. En las fotografías, dejó a la vista su silueta esbelta y lució el vestido como nadie más podía hacerlo.

Completó el atuendo con enormes aretes dorados y brazaletes a juego. También llevó múltiples anillos y una manicura impecable. Mostró su belleza con un maquillaje compuesto por base, abundante rubor y gloss nude.

“Hola, Miami”, escribió como pie de la publicación y desató decenas de comentarios que incluyeron: “Absolutamente deslumbrante”, “Linda, te amo” y “Bienvenida a Miami”.

Luego llegará a Latinoamérica. Su primera fecha es el 7 de noviembre y se presentará en Buenos Aires. Después va a Chile, Brasil, Perú, Colombia y terminará en Ciudad de México con conciertos el 1 y 2 de diciembre de 2025.

Dua Lipa cumplió 30 años recientemente y está comprometida con el actor Callum Turner. Sobre sus planes de boda, ha declarado a la prensa: “Quiero terminar mi gira, Callum está rodando, así que simplemente estamos disfrutando de este período. Nunca he sido de las que realmente han pensado en una boda ni han soñado con qué tipo de novia sería. De repente, pienso: ‘¿Qué me pondría?’”, añadió.

Con un mensaje lleno de amor, reflexión y optimismo, Dua Lipa dejó claro que está lista para esta nueva etapa de su vida. “Amo esta vida, amo este viaje, y nunca doy por sentado ni un solo momento”.

En entrevista con la revista Vogue de Gran Bretaña, habló sobre sus planes familiares y dijo que le preocupa cómo el hecho de tener hijos encajará con su carrera como estrella pop.

“Me encantaría tener hijos algún día. Pero es como la constante pregunta de cuándo llegaría el momento ideal: cómo encajaría con mi trabajo y cómo funcionaría si me fuera de gira, y cuánto tiempo libre tendría que tomarme”.

“Creo que es una de esas cosas que pasan cuando pasan. Me encantan los niños, pero creo que criar a un hijo implica mucho más que simplemente amarlos”.

También añadió que está muy emocionada por su compromiso. “Esta decisión de envejecer juntos, de ver una vida y simplemente, no sé, ser mejores amigos para siempre, es un sentimiento realmente especial”.