Aunque las convenciones de películas suelen estar llenas de emoción, risas, fotos y muchos autógrafos, una de las actrices de la famosa saga de Harry Potter tuvo un mal momento por tener cuenta en Only Fans.

De acuerdo con la revista Quien, Jessie Cave, quien interpretó a Lavender Brown en la entrega del "Harry Potter y el misterio del príncipe", narró cómo los organizadores del evento de la historia del joven mago rechazaron que se presentara por supuestamente generar contenido para adultos.

Actualmente, Cave tiene con una larga, abundante y rubia cabellera que de largo sobre pasa sus caderas. Siendo esta su principal herramienta para subir fotos en Only fans sin tener que caer en la narrativa que se usa en esta plataforma.

La actriz detalló que desde marzo pasado abrió la cuenta con la intención de ganar dinero sólo mostrando su cabello lo que le permite saldar deudas, mantener a su familia y tener tiempo para ampliar sus horizontes creativos.

El hecho que le prohibieran la entrada a una convención de Harry Potter bajo este argumento le sorprendió debido a que señaló que otros actores que se presentaron en el lugar han realizado escenas sexuales en películas y otros medios, además de que lleva más de 15 años presentándose en estos lugares.

Detalló le aseguraron que su contenido en Only fans no empataba con el "formato familiar" de la convención.

Pese al desaire, la actriz aseguró no sentirse afectada ya que entiende que las reglas van cambiando en este tipo de eventos.

Actualmente, Cave tiene 38 años de edad, tiene diversas plataformas en las que enseña el cuidado de su cabello, la forma de peinarlo, además, tiene una página que usa como diario personal y sube fotos de su vida cotidiana.