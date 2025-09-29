Christian Nodal reveló que sufre de ansiedad y que para hacerle frente desde hace dos años asiste a terapia psicológica.

La semana pasada el cantante mexicano dio un concierto en el Coliseo Med Plus en Bogotá, Colombia, donde luego concedió algunas entrevistas a medios locales con quienes se mostró abierto para platicar.

Aunque no dio detalles de la periodicidad con la que toma terapia, aseguró que le "ha ayudado mucho a canalizar y entender muchas cosas de la vida".

Nodal dijo que antes del estrellato sólo se la pasaba trabajando lo que evitaba que tuviera tiempo libre para detenerse a pensar en sus emociones.

"Yo me acuerdo que antes tenía todos los problemas del mundo, pero yo estaba enfocado a chambear, me valía ma... cuál depresión", dijo entre risas nerviosas.

"La ansiedad es un privilegio cuando tienes tiempo para pensar sobre todas las cosas... la vida, me da ansiedad la vida", reflexionó el sonorense de 26 años tras revelar que toma terapia psicológica.

Nodal es uno de los cantantes más populares del regional mexicano en nuestro país, tiene más de 19 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Saltó a la fama cerca del 2017 con la canción "Adiós amor", pero pese a logrado colocar al menos tres sencillos en la lista Billboard, los escándalos alrededor de su vida amorosa también han tenido al público muy atento de sus subidas y bajas.

Luego de que fuera novio de las cantantes Belinda y Cazzu, desde hace más de un año el ojo crítico de que los seguidores de la argentina y los detractores de su esposa, Ángela Aguilar, se han encargado de abuchearlo y subir comentarios negativos en sus redes sociales.

La presión sobre su vida personal derivó en una entrevista con Adela Micha en la que a base de fechas precisas buscó aclarar como inició su noviazgo con Ángela y como es su relación con hija Inti, de dos años de edad, sin embargo, los cibernautas aseguraron haber encontrado supuestas inconsistencias en sus declaraciones provocando otra ola de críticas.