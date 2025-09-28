Benny Blanco compartió a través de redes sociales algunos detalles de su boda con Selena Gomez, llevada a cabo con un sinfín de invitados exclusivos en California este fin de semana.

En Instagram, el compositor compartió varias fotografías del gran día, incluida una selfie con Selena en la cama tras las celebraciones. “Me casé con una princesa Disney de la vida real”, escribió Blanco.

Otra de las fotografías que subió se trató de una selfie de ambos vestidos con los trajes que utilizaron para el enlace; mientras él se lució con un traje negro, Selena brilló con su vestido de novia blanco de Ralph Lauren. “Te amo mucho”, respondió la cantante y actriz al posteo de su esposo.

Selena y Benny Blanco acapararon la atención mediática este fin de semana luego de que se revelaran detalles de su boda en California, misma que se llevó a cabo con total hermetismo hasta horas después de que se diera el sí.

De acuerdo con los detalles, la pareja llevó a sus invitados a un lugar secreto en California para la boda; según se comentó nadie sabía los detalles de la ubicación hasta que fueron trasladados en camionetas.

A la boda acudieron algunas estrellas y familiares de ambos; Vogue informó que sólo hubo 170 invitados, incluida Taylor Swift, Ed Sheeran, David Henrie y Paris Hilton.

Justin Bieber, criticado en redes tras la boda de Selena Gomez

Mientras la pareja celebraba su boda, en redes sociales Justin Bieber se convirtió en el blanco de críticas y burlas por una indirecta que hizo a su exnovia Selena Gomez y su boda con el compositor.

El cantante de Baby fue severamente criticado por compartir una publicación en Instagram con la canción I do, lanzada en su álbum Swag II, que habla sobre el matrimonio, específicamente del que sostiene con la modelo y madre de su hijo Jack Blues, Hailey Bieber.

Al parecer Justin envió una indirecta a su ex a través de la canción I do con la que musicalizó varias fotografías de él jugando baloncesto en la cancha de The League en Los Ángeles.

Sus fans no dudaron en opinar sobre la publicación teniendo en contexto la boda de Selena Gomez y la atención mediática que estaba recibiendo. “La perdiste, supérala”, “El amor de tu vida acaba de casarse”, escribieron los usuarios.

Justin no sólo se hizo notar con dicha indirecta, sino que se la pasó compartiendo casi 20 publicaciones con fotos y videos en Instagram sobre su juego de baloncesto, además de dos publicaciones hablando de Dios.

Por su parte, Hailey Bieber llenó sus stories de Instagram con varias publicaciones sobre sus productos de Rhode.