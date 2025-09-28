Elizabeth Hurley sabe cómo lucir un bikini a los 60 años de edad y verse más radiante que nunca. La celebridad británica deslumbró al posar en un video ataviada con el bikini ideal para vacacionar en la playa, firmado por su marca de trajes de baño Elizabeth Hurley Beach.

La actriz consintió a sus fanáticos en redes sociales al compartir un video corto grabado durante sus recientes vacaciones en la playa, mismas que disfrutó con paseos en barco y días interminables de sol y agua.

Hurley recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un clip en el que hizo alarde de su figura de impacto ataviada con un pequeño traje de baño banco, perteneciente a la más reciente colección de bañadores de su marca.

El diseño de dos piezas contó con un sostén de triángulo con cuello halter y detalles de cadenas doradas a juego con un bikini de cintura baja también con cadenas en los costados.

Ambas prendas ayudaron a destacar la impresionante figura que conserva a los 60 años a base de dietas libres de grasa y alimentos procesados, así como rutinas de ejercicio constantes.

Utilizó gafas solares oscuras de diseñador y mostró su rostro libre de maquillaje, además de su cabellera suelta en mechones messy.

La actriz de Austin Powers y Al Diablo con el Diablo aprovechó el clip para hacerle promoción a su marca de moda y a las ofertas que tiene para la temporada de otoño-invierno: “Es hora de empezar a soñar con el sol de invierno..... echa un vistazo a las Ofertas Especiales en nuestro sitio web y consigue un 25 % extra en todos los artículos de venta con el código Extra25. Enlace en la biografía”, promocionó bajo la publicación.

La actividad de la modelo y actriz británica en redes sociales ocurre días después de haber posado con su nuevo novio, el cantante Billy Ray Cyrus en la alfombra roja de los Premios Nacionales de Televisión.

Como pocas veces en público, la pareja se dejó ver alegre y enamorada frente a los fotógrafos que esperaron por su aparición durante la gala.

En una reciente entrevista que dio a The Mirror, la celebridad habló de su relación con el cantante de country y cómo ha sido su romance durante este verano tras revelar al mundo que están saliendo.

“Billy y yo hemos tenido casi todo el verano libre. Hemos visto a sus dos hijas [Miley Cyrus y Noah Cyrus] tocar en Londres, lo cual fue genial. Me apoya mucho, y eso me alegra mucho. Hemos adoptado dos tortugas y me he convertido en una especie de observador de aves”, contó.

“Tengo una vida muy interesante. Salvaje. Fiestas todas las noches”, agregó.