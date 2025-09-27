El rey Carlos III y Kate Middleton son algo más que sólo suegro y nuera, son confidentes y, de la familia real, los integrantes más cercanos y leales entre ellos. Se reveló que el monarca británico quiere profundamente a la princesa de Gales, tanto que la ve como "la hija que nunca tuvo”; sin embargo, dicha conexión que existe entre ellos ha inquietado a varios, en especial a Camila Parker, quien considera que Kate no merece ser reina.

A pesar de que Carlos tiene dos hijos, William y Harry, siente un especial cariño y confianza por su nuera, Kate Middleton. Este vínculo se fortaleció, según informes, luego de que ambos fueran diagnosticados con cáncer el mismo año; en 2024, la princesa y el rey dieron a conocer que padecían dicha enfermedad y que, por lo tanto, serían sometidos a un tratamiento para erradicarla.

Fue desde entonces que su relación tomó un nuevo rumbo y ahora, es que el rey Carlos III aprecia a la esposa de su hijo William como a nadie, algo que no ha logrado Meghan Markle pese a que se dice que siempre mantuvo una relación cordial con su suegro.

Un asesor del Palacio de Buckingham reveló a RadarOnline que la relación de Kate Middleton con el rey Carlos está más fuerte que nunca, pero dicha cercanía ha generado inquietud en otros miembros de la Casa Real. De acuerdo con dicha fuente, la princesa se ha convertido en una de las aliadas más fieles del soberano.

“Carlos depende de Kate más de lo que la mayoría cree. Valora su serenidad, su discreción y su firmeza. Incluso ha hablado de ella como la hija que nunca tuvo. Pero tal cercanía no está exenta de consecuencias: genera inquietud en otros ámbitos”, confesó.

Al mismo tiempo, la relación del príncipe William y Kate Middleton con Camila Parker ha sido descrita como "complicada"; el biógrafo real Christopher Andersen dijo que la reina consorte cree que Kate no era “digna” para formar parte de la familia real debido a su origen de clase media alta.

Otra fuente afirmó que Camila se sentía incómoda ante la idea de tener que delegar eventualmente responsabilidades a su nuera. “La realidad es que Camila nunca imaginó a Kate como la portadora de la corona”, contó el informante.

Finalmente, otra fuente aseguró que “es evidente que Carlos se fortalece con Kate Middleton. La forma en que ha gestionado las exigencias del deber real le ha generado una admiración duradera. Pero su creciente influencia dentro del palacio es evidente, y eso inquieta a algunos (…) junto con el respeto que Kate inspira, también hay celos e inquietud. Cuando una figura se vuelve tan cercana al rey, no pasa desapercibida”.