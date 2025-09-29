TE RECOMENDAMOS

consintió a sus fanáticos de redes sociales al compartir un par de fotografías de su reciente sesión fotográfica para la marca de lencería femenina Lounge.

Tras convertirse en su modelo principal y embajadora de redes sociales de la firma, la celebridad, de 34 años, compartió detalles de la sesión que hizo para promover los recientes lanzamientos, incluidas prendas traslúcidas, hechas con encaje y malla bordada.

En las fotos, Emily aparece recostada en una cama con sábanas blancas, ataviada con un sostén de copa push up, a juego con un bikini de hilo y un liguero; el conjunto completamente rosa presentó flores bordadas y detalles coloridos.

En otra foto se dejó ver modelando un conjunto del mismo estilo en color marrón, pero sin el liguero. Para la sesión también vistió una versión negra.

Para la reciente sesión, Emrata, como se hace llamar en redes sociales, mostró su figura atlética y piel bronceada. Lució una alborotada melena lacia sobre sus hombros, mientras su rostro se vio definido por glamoroso maquillaje en tonos bronceados, ligeras sombras en los ojos y fino cat eye, blush marrón sobre los pómulos y labial nude.

La de orígenes británicos, hizo alarde de sus abs de acero, tonificado derrière y kilométricas piernas con las pequeñas prendas que cubrieron lo necesario.

Las recientes actividades en Instagram de la modelo ocurren después de que se diera a conocer que pronto hará su debut como guionista en una serie dramática que la productora A24 prepara con Apple TV+.

De acuerdo con los informes, Emily será la guionista y la protagonista de dicho proyecto, “que explora la identidad femenina y la maternidad moderna”, junto a la creadora de Too Much, Lena Dunham, y la autora Stephanie Danler.

En una entrevista con Variety, la supermodelo dijo sobre su proyecto y su colaboración con Dunham: “Lena fue la primera persona que publicó mis escritos, en Lenny Letter, pero sabía de mí por Instagram”.

“He tenido muchas experiencias, especialmente con Lena, que vio más allá de las cosas superficiales y me dio muchas oportunidades”, agregó sin dar detalles de su serie.

Además de incursionar en la televisión, la mantiene una agenda de trabajo llena con proyectos laborales vinculados a la moda; recientemente se informó que había firmado contratos de publicidad con marcas de lujo como Chopard, Kurt Geiger, Cap Juluca y Le Collectionist.

