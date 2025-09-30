Belinda está triunfando como siempre durante la Semana de la Moda de París en la que colaboró con L'Oréal para participar en su fashion show como una de las modelos principales.

La celebridad apareció en el desfile usando un impactante minivestido plateado, con aplicaciones brillantes, diseñado por Annie Ibiza con falda en corte A, hombreras anchas y ajuste en la cintura.

Sumó un par de zapatillas de tipo pumps en color nude con tacón de aguja y dejó ver una manicura elegante y fresca en color blanco lechoso.

La celebridad lució su cabellera rubia peinada en voluminosos mechones ondulados con raya en medio, un estilo que está imponiendo tendencia este 2025 por darle al rostro un toque de juventud y belleza eterna. En tanto, su rostro se vio definido con maquillaje en tonos bronceados, con labial nude y ligeras sombras en los párpados.

NO TE PIERDAS: Sydney Sweeney celebra su cumpleaños 28 con espectacular minivestido plateado

Belinda recordó el incidente que vivió el año pasado precisamente mientras desfilaba para L’Oreal en la Semana de la Moda de París 2024, en el que se tropezó en la pasarela y le ocasionó un menisco roto y ligamento cruzado por caer de rodillas, según dijo la cantante.

Tras su accidente, la también actriz fue socorrida por la cantante Anitta, quien le ayudó a levantarse para que pudiera concluir su caminata.

“Increíble noche y esta vez no me caí. Además tengo el menisco roto y el ligamento cruzado lesionado cosa que tendré que arreglar en algún momento de mi vida, me dolía mucho la rodilla al caminar pero eso no evitó que me arriesgara”, escribió Beli en Instagram.

“La verdad no sabía si lo iba a lograr pero siempre para adelante, pase lo que pase… aquí estoy. Gracias @lorealparis por empoderar a las mujeres en el mundo. Feliz de representar a las mujeres latinas. Nos vemos el próximo año” agregó.

La cantante se unió a otras estrellas de talla internacional que también desfilaron para la marca de belleza, incluidas Gillian Anderson, Kendall Jenner, Eva Longoria y Viola Davis.

Además de triunfar en L'Oréal Paris, marca con la que colabora como modelo y embajadora de redes sociales, Belinda arrasó durante su asistencia al desfile de Hugo Boss, llevado a cabo la semana pasada durante la Semana de la Moda de Milán.

La celebridad de orígenes españoles fue fotografiada con David Beckham, quien también es estrella de la firma de lujo.

Tras hacerse virales las imágenes de su encuentro en la alfombra roja, la cantante de Cactus presumió sus propias fotos con el exfutbolista a través de Instagram, escribiendo para sus fanáticos: “Conocí a nuestro papi. ¿No me tienes envidia? Aunque no tengas Instagram, te enterarás porque alguien te mandará esta foto”.