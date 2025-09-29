Con Bruce Willis viviendo en una casa de reposo y su esposa Emma Heming al frente de sus cuidados y de sus finanzas, los rumores en Hollywood indican que ya iniciaron las tensiones con las tres hijas mayores que tiene el actor con Demi Moore por la fortuna acumulada de 250 millones de dólares.

Hace poco más de un mes, el actor de 70 años aún compartía su vida cotidiana con Emma y sus dos pequeñas hijas, Mabel y Evelyn, de 13 y 11 años. El cálido ambiente familiar que compartían en redes sociales se completaba con la visita de su expareja Demi Moore y de sus hijas mayores, Rumer, Scout y Tallulah, de 37, 34 y 31 años de edad.

Pese a lo que han dejado ver en las fotos que suben en redes las integrantes de la familia Willis, según las fuentes consultadas por el medio estadounidense Economic Time, las fricciones sobre la administración de la fortuna del protagonista "Duro de matar" ya empezaron a sentirse en el ambiente.

Según los expertos, todos los integrantes de la familia de Bruce quieren que reciba los mejores cuidados ante el avance de los síntomas de la demencia frontotemporal, la cual la ha traído problemas de memoria, habla y movimiento, según ha declarado en diversas ocasiones su esposa en entrevistas.

Sin embargo, derivado a que este padecimiento ha limitado al actor estadounidense, su esposa Emma "está lidiando con una gran presión", ya que quedó con el derecho de manejar su millonaria cuenta con la que paga la costosa atención médica que recibe su esposo y tiene la responsabilidad de preservar su legado.

Aunque las fuentes citadas afirman que "para Emma, el bienestar de Bruce es lo primero", reconocen que ella se "siente responsable de ver que tanto sus hijas como las de Demi estén cuidadas".

La fortuna de Bruce Willis surge de las más de 70 películas y series en las que participó y protagonizó durante su carrera en Hollywood desde la década de los 80 hasta en 2022, cuando anunció que había sido diagnosticado con afasia.

Cabe recordar que, tras las continuas revisiones, al siguiente año informó que su equipo médico la había dado un nuevo diagnóstico, demencia frontotemporal.

Los medios señalan que la inquietud sobre el destino de la fortuna del legendario actor de películas de acción también se deriva de las entrevistas en la que Emma Heming dijo que hace un par de años atrás, previo al primer diagnóstico, había considerado divorciarse.

La esposa de Willis dijo que en ese entonces el actor se había ensimismado, hecho que hizo que ella dudara de su relación, pero tras dar con los diagnósticos, ella se dio cuenta que el distanciamiento no fuera por falta de amor, sino por un padecimiento.