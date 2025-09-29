La Semana de la Moda femenina de París debutó este lunes con las marcas más jóvenes y un desfile de Saint Laurent repleto de estrellas, antes de las propuestas más esperadas, como Dior, Chanel o Loewe que, con nuevos creativos al frente, preconizan una edición "histórica".

Después de Nueva York, Londres y Milán, un centenar de firmas presentarán hasta el 7 de octubre sus colecciones primavera-verano 2026.

Esta edición será decisiva tras los cambios sin precedentes en algunas de las marcas más prestigiosas, con una decena de nuevos creadores, en un intento de impulsar el sector del lujo que enfrenta dificultades económicas y comerciales.

"Podemos hablar de una 'fashion week ' histórica ", afirma a AFP Claire Thomson-Jonville, directora editorial de Vogue France.

El francés Victor Weinsanto y la belga Julie Kegels dieron el pistoletazo de salida, en una jornada donde también estaban previstos los desfiles de la sueca Ellen Hodakova Larsson y la marca neoyorquina Vaquera, entre otros.

Kegels, en su primer pase en el programa oficial, presentó una colección con muchas transparencias mezcladas con telas satinadas y detalles brillantes, en una paleta de tonos pastel.

En el desfile, bajo las vías del metro aéreo de París y al que asistió la cantante española Rosalía, no faltaron los calcetines tanga de la diseñadora belga, unas medias que dejan el talón al aire y se mantienen con una tira en los dedos.

Al margen del calendario oficial, L'Oréal París presentó un desfile gratuito y abierto al público en la plaza de la municipalidad, en el centro de París, con sus embajadoras más famosas: desde Jane Fonda --de plateado y con el puño en alto-- y Andie MacDowell, hasta Eva Longoria y Viola Davis, pasando por Kendall Jenner y Ariana Greenblatt.

Por la noche, Saint Laurent causó furor en los jardines del Trocadero. Frente a la Torre Eiffel, Anthony Vaccarello presentó su nueva colección ante un público repleto de estrellas, entre las que se encontraban Madonna, Carla Bruni Sarkozy y Renée Zellweger.

Amplios vestidos con volantes, gabardinas transparentes y siluetas totalmente en cuero negro o marrón, con faldas rectas y grandes chaquetas, en tonos azul, rojo o naranja profundo, en contraste con las hortensias blancas que formaban las siglas YSL de la marca.